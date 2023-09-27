畢書盡無預警宣布「新的開始」！遭爆加盟新東家 索尼音樂證實了
許久未發片的Bii畢書盡於今（27）日稍早在社群媒體發文分享近況，透露自己在創作時，也一邊思考，人生現階段該如何前進，終於他找到了新的音樂理想，也將重新開始音樂路，恰巧近來傳出畢書盡要加盟索尼音樂，對此，索尼音樂華語部總經理許惟援則是證實消息屬實，回應：「我們共同努力，接下來很快就會讓大家聽到他的作品。」
記者吳雨婕／台北報導
畢書盡在臉書發文提到，近期一邊創作一邊思考人生現階段怎麼前進，「算是經過一番不容易的沉澱，告別過去的困惑、挫折、痛苦，斷捨離真的很不容易，但我是這麼努力著，也證明自己可以做到。」畢書盡表示，即將有新的開始，「我想謝謝我心中最重要的BF們 ，感謝你（妳）們一直都在，有你（妳）們的關心加油與支持，是我強大的後盾，帶著大家的力量和勇氣往目標前進，音樂的路上有你（妳）們作伴，真的很幸運，讓我們一起專注走向愈來愈好的未來。」
畢書盡一段話，加上先前傳聞畢書盡要加盟索尼音樂不謀而合，針對此事，索尼音樂華語部總經理許惟援開心證實：「索尼音樂很榮幸有這個機會和Bii展開合作，他是一位很優秀的音樂人，我們共同努力，接下來很快就會讓大家聽到他的作品。」
Bii畢書盡自2010年發行首張同名EP《Bii》出道，至今發行共10張EP與專輯，除了在台灣地區打開知名度之外，畢書盡人氣也遍及亞洲，2011至今共舉辦過18場演唱會，包括2017年的台北小巨蛋、2018年的高雄巨蛋，也到過北京、香港、馬來西亞、新加坡各地進行巡迴演出，實力一直以來都受到高度肯定，2012年至今共獲得30個遍及亞洲各地的音樂獎項，展現出不凡的音樂實力。