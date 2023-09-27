木工自學製毒賺暴利　代步車是近千萬BMW i8

學歷僅國中畢業，從事木工的陳姓男子，卻無師自通學習製毒販售，因為獲利豐厚，出入代步的座車是價值近千萬的BMW i8。但法網恢恢疏而不漏，警政署航空警察局今年4月間，查獲陳姓男子等人自泰國以託運行李夾藏第一級毒品海洛因（0.418公斤）、第三級毒品K他命（2.043公斤）入境來台，警方查獲懷疑可能有幕後製毒工廠，報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦。
記者李春台／桃園報導
航警局指出，今年4月間查獲陳姓男子等人自泰國託運毒品入境桃園國際機場，航警人員會同財政部關務署台北關查獲海洛因、K他命毒品，航警局溯源追查歷經3個月蒐證後發現，陳姓男子等人在新北市另有製毒工廠，報請桃園地檢署指揮偵辦，於今年7月間會同新北市警方查獲2名陳姓男子與劉姓男子涉案，現場查獲近5萬顆一粒眠、毒咖啡包422包、半成品與大批製毒工具等證物。專案小組查出，由於利潤豐厚，涉案人平日出入均以新車要價至少998萬元的BMWi8代步。
專案小組透過數位鑑識、調閱相關監錄影像與資料交叉比對，歷經3個月持續溯源，今年7月間會同新北市新莊、金山、三峽與樹林警分局等單位查獲陳姓男子位於新北市某處製毒工廠，當場查扣第三級毒品一粒眠成品近5萬顆、毒咖啡包422包、另有大批半成品、原料、製毒機具、分裝器具等證物，檢警及時斷絕毒品源頭，並遏止大量毒品流入市面。
警方專案小組查出，涉案主嫌陳姓男子僅國中畢業，原本從事木工，卻在製毒方面無師自通，其製作毒品純度極高，且以精美外盒包裝，用以誘騙年輕人與不知情人士非法交易，成員出入皆以新車要價至少998萬元的BMWi8代步，不法所得甚鉅，透過專案小組精密分析及長期跟監，掌握陳姓男子等人相關事證，聽從檢察官指揮搜索，成功破獲以陳男為首藏身工業區的製毒工廠，全案將2名陳姓男子與劉姓男子依違反毒品管制條例等罪嫌，移送桃園地檢署偵辦。
這件製毒案引發關注的是，陳姓男子的座車BMW i8跑車，因為新車要價至少998萬元，內載231匹馬力直列三缸渦輪增壓汽油引擎，外加131匹馬力電動馬達，共可提供362匹馬力，0-100km/h加速只需約4.4秒，是玩家心目中的夢幻名車，由於非常搶手，外傳台灣已買不到新車。