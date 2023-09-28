面臨建廠以來最大挑戰！中鋼董座要員工戰戰兢兢　早盤股價又臉綠

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翁朝棟表示，今年的挑戰主要是美中對抗、全球升息、烏俄戰爭等，衍生出能源、通膨、供應鏈失序等問題，各國經濟復甦腳步蹣跚，用鋼需求驟減，即使調降售價也不易力挽狂瀾。消息一出，27日開盤後股價最低來到25.3元，跌逾2.5%，創2年半來新低。
就連財信傳媒董事長謝金河也po文表示，全球鋼鐵業陷入殺戮窘境，但日本、南韓的鋼鐵產業卻逆勢崛起，特殊鋼材仍炙手可熱。台灣很多傳統產業都和中鋼公司面臨一樣挑戰，其實中國超大產能才是殺戮的源頭。
為此，中鋼隨後又發佈新聞稿，指出公司2017年建立AI研究團隊專責技術研發，今年更成立「數位轉型推動小組」，在營運、生產及設備等3大領域規劃智能化系統，從煉鐵、煉鋼、軋鋼等製程陸續導入AI智慧製造成功案例，希望提升公司產銷設施及經營管理韌性。
中鋼今日股價持續疲弱臉綠，早盤跌1.5%以上，來到25.05元，相較大盤弱勢。其他鋼鐵族群也綠光罩頂，中鴻也跌逾1%，官田鋼跌4.6%，東和鋼鐵同樣跌1%以上。
中鋼8月營收305億元、年減15%，累計今年前8月營收2454億元、年減24%，由於中鋼9月鋼價調漲，後續營運估逐漸走上坡。法人指出，中鋼9月營收將脫離深水區，進一步迎接第4季傳統鋼鐵旺季，年底前不悲觀。