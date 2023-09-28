中秋節前台股早盤漲百點　AI領頭衝！明揚不再跌停

美股四大指數昨（27）日漲多跌少，台北股市今（28）日也開高，早盤一度漲百點，來到16411點，漲幅0.5%。權值王台積電早盤漲3元，來到525元，聯電漲1%以上。今日AI概念股紅通通，指標股廣達早盤漲4.5%，緯創、緯穎、技嘉、英業達漲1到2%。至於明揚不再跌停，早盤跌2.5%，來到59.8元、明安則漲逾1%，來到67.5元。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數27日下跌68.61點，或0.2%，收33550.27點；那斯達克指數上漲29.24點，或0.22%，收13092.85點；標普500指數上漲0.98點，或0.02%，收4274.51點；費城半導體指數上漲31.79點，或0.95%，收3361.41點。
受到美股激勵，台北股市今日開高，早盤一度漲百點，來到16411點，漲幅0.5%。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲3元，來到525元。同樣為晶圓代工的聯電漲1.8%，世界先進漲0.7%、力積電漲1%以上。其他重要電子股，華碩漲約1%，和碩、國巨、友達、大立光走高，聯發科、鴻海在平盤附近，南亞科弱勢跌3%多。
AI股今日強勢走高，指標股廣達早盤漲4.5%、緯創漲約2%、緯穎漲2.3%、技嘉漲1.4%、英業達漲約2%。另外，健策、創意、世芯-KY漲2到4%，智原、廣明、勤誠漲1到2%。至於明揚屏東廠惡火，現在全面停工，明揚與母公司明安雙雙遭檢調搜索，明揚董事長劉安晧、總經理呂英誠各以600萬元、500萬元交保，明揚在吞了3根跌停之後，今不再跌停，早盤跌2.5%，來到59.8元、明安則漲逾1%，來到67.5元。