調查：非官方身分有助取信於人　中共增網紅宣傳角色

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研究顯示，中共宣傳不見得完全訴諸造假，而是透過被扭曲、不完整、去脈絡、摻入虛構元素的「真實」，影響受眾對現實的認知。
根據報告，網紅在中共宣傳工作扮演的角色日益吃重，假帳號則有助擴大宣傳聲量。與中共相關官方帳號相較，網紅觸及的受眾更廣、同時更具針對性；在「非官方」身分的包裝下，網紅較中共官方帳號容易吸引並說服宣傳受眾。
台灣民主實驗室也揭露中共關於香港和新疆的幾個主要宣傳敘事套路。例如針對香港，8大宣傳敘事套路為「叛徒與破壞者」、「西方霸權」、「司法與秩序」、「完善的香港民主」、「紅色香港」、「強大祖國」、「偉大發展」、「社會進步」。
約64%提及香港的官方推文是依照這8大套路發展出不同的「現實」場景；它們共同的宣傳敘事主軸為「從混亂到穩定，最終臻至繁榮」。
例如，在「叛徒與破壞者」這一套路，中共宣傳會刻意凸顯抗議行動和民主人士的「暴力」形象、呈現反抗北京和港府的港人如何對英國或美國等不懷好意的西方霸權「輸誠」，以及這些港人如何因為違反2020年起實施的港區國家安全法遭羞辱或逮捕。中共宣傳目的是將參與抗議活動的港人塑造成威脅社會的混亂因子，而統治當局則為香港帶來絕大多數民眾渴求的穩定繁榮。
此外，研究團隊分析推特帳號之間的互動，包括按讚、回應、分享轉推等，發現訴諸（封閉）小圈子、情緒、名望、以及道德或正義感的宣傳敘事成效最佳，且負面情緒往往比正面情緒更具傳播力。
針對中共宣傳，台灣民主實驗室提出4大應對建議，包括提升媒體識讀能力；提供各網路平台誘因，以打擊和移除「協同性造假行為」，以及針對獲贊助和經演算法推薦的內容，向公眾維持公開透明、接受監督；加強相關研究；政府透過法規執行，要求各社群平台為散播宣傳和假訊息負起責任，而就涉及「跨國鎮壓」的情形，政府應提供向安全單位通報的機制，以利後續問責、甚至制裁。（編輯：郭中翰）1120928