高宇蓁尬戲曾7天沒睡覺！不拍八點檔創品牌 締造一年5億營業額
藝人高宇蓁因演出多部本土劇，加上外型亮麗，有「台劇女神」的封號。過往拍攝八點檔，因仗著年輕體力好，她曾一次尬兩部戲，以致於長達7天沒有躺在床上睡覺，只能趁等待時間閉眼休息。2018年她自創保養品品牌後，影視作品量減少，專心發展副業，創下一年營業額5億的亮眼成績。
記者薛羽彤／綜合報導
高宇蓁2008年因演出《娘家》受到關注，直到演完2018年的《金家好媳婦》後，高宇蓁宣布自創保養品品牌，專心發展副業，自此沒再接演八點檔。高宇蓁曾透露，因拍攝八點檔長達7天沒躺在床上睡覺，身體出現過敏、容易疲累的病況，不過只要現場讀秒倒數，她又會立刻活了過來，她直言「這是演員的宿命。」
高宇蓁副業發展得有聲有色，曾創下一年高達5億的營業額，也曾直播叫賣一小時，就創下超過一千萬業績。不過，高宇蓁仍沒放棄演藝事業，這兩年她還拍了兩部電影《頭七》、《鳳姐》，首度進軍大銀幕。
《鳳姐》是她首度擔綱大銀幕女主角，海報中，高宇蓁背部全裸，完美曲線一覽無遺，該片近日還入選第43屆夏威夷國際影展台灣電影焦點單元，並入圍「亞洲電影奈派克最佳新導演獎」，高宇蓁得知後感到與有榮焉直呼：「第一次當主演的電影就入圍國際影展，很開心也很榮幸！」