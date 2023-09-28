吳申梅日本放閃老公！增胖2公斤 羞吐「腳刺痛」原因
「相馮．紅人秀」即將於11月25日在高雄流行文化中心海音館登場，由馮偉傑攜手吳申梅、翁鈺鈞等歌手獻唱。其中去年結婚的吳申梅，日前與老公出遊日本，逛街逛到腳麻刺痛，近期則是因為狂吃月餅，一下就胖了2公斤。
記者吳雨婕／綜合報導
辦桌二人組馮偉傑攜手吳申梅與翁鈺鈞，南下高雄探訪陪伴飛揚天使們迎中秋，同時也捐贈演唱會門票與演出盈餘給「社團法人高雄市腦性麻痺服務協會」、「社團法人高雄市自閉症協進會」，三人開心送上柚子與飛揚天使們開心迎中秋，共度溫馨的下午茶時光，提到愛心，勤做公益活動的馮偉傑現場還與自閉症孩子們合唱一曲〈祝福〉。
貼心的吳申梅則準備紅包致贈腦麻與自閉症兩團體的飛揚天使，吳申梅表示要照顧孩子的父母親很辛苦需要付出愛心與耐心，也分享過往在選秀節目與一群自閉症同學一起參賽的溫暖時光，「記得我們一同努力，雖然經過了十年，我們都還有聯絡，他們優秀的歌唱實力，至今仍深印在我心中！」
此外，剛與老公甜蜜出遊日本返台的吳申梅，提到旅遊期間每天都逛街都健走1.6萬步，走到腳都麻了還刺痛。吳申梅還笑說最近愛吃月餅，每天都與老公一起分享月餅，體重增加2公斤，感覺自己像月亮。