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謝鋒：中美關係回穩　華府應妥善處理「台灣問題」

▲中國駐美大使謝鋒上任滿4個月，今天出席國慶活動談及中美近期互動，指雙邊關係出現些許穩定跡象，但華府應妥善處理「台灣問題」（Taiwan question），停止制裁中國實體與個人。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）
▲中國駐美大使謝鋒上任滿4個月，今天出席國慶活動談及中美近期互動，指雙邊關係出現些許穩定跡象，但華府應妥善處理「台灣問題」（Taiwan question），停止制裁中國實體與個人。資料照。（圖／翻攝自中國外交部官網）

中央社

（中央社記者徐薇婷華盛頓27日專電）中國駐美大使謝鋒上任滿4個月，今天出席國慶活動談及中美近期互動，指雙邊關係出現些許穩定跡象，但華府應妥善處理「台灣問題」（Taiwan question），停止制裁中國實體與個人。

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中國駐美大使館今天舉辦中華人民共和國建國74週年晚會，是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）爆發以來，首場實體國慶活動，上任甫滿4個月的謝鋒偕太太出席。

拜登政府雖有派員與會，但仍未回到川普時代前的美國副國務卿層級，僅派美國國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）、亞太首席副助卿梅健華（Kin Moy）及白宮國安會中國與台灣事務資深主任柏蘭（Sarah Beran）出席。

其中，康達只短暫停留約25分鐘，謝鋒致詞一結束就離開；柏蘭則是謝鋒致詞接近尾聲才到場，兩人之間隔著康達留下的空位，鮮少有互動。

即便如此，謝鋒仍利用難得場合向美方喊話。他致詞時引述中國國家主席習近平，稱「地球足夠大，足以容納中美各自發展和共同繁榮」；他表示，中美是全球2大經濟體及核武國家，「發生任何衝突或對峙，沒有人會是贏家」。

謝鋒指出，在中美領導人指導與共同努力下，雙邊關係出現一些正面穩定跡象，在加強對話與合作上取得進展，近期進行一系列高階互動。

他提到，中美將推出亞太事務磋商，由康達與中國外交部副部長孫衛東主責，雙方也已成立經濟與金融工作小組，兩國商務主管機關也啟動新溝通管道，納入企業界聲音、出口管制資訊交換機制。

不過，謝鋒接著話鋒一轉，強調互相尊重是中美互動前提。

謝鋒指出，中國不會干預美國國內事務，也沒有賭美國輸，「同樣地，我們希望美國也尊重我們的主權與領土完整性，妥善處理重要敏感議題，例如台灣問題（Taiwan question），依循美中三公報原則」。

他也呼籲美方，任何戰爭，不論是冷戰還熱戰，又或是貿易戰、科技戰，都應該避免。他要求華府停止制裁中國實體與個人，致力於雙贏合作，從現在起採取正面行動，把中美關係拉回正軌。（編輯：張芷瑄）1120928

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