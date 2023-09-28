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「這些」情況都應高度懷疑有睡眠呼吸中止症　如何手術、治療？醫師解答

▲「這些」情況都應高度懷疑有睡眠呼吸中止症　如何手術、治療？醫師解答
▲「這些」情況都應高度懷疑有睡眠呼吸中止症　如何手術、治療？醫師解答

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】睡眠呼吸中止症除了打呼外還有其他症狀、影響，國泰醫院耳鼻喉科醫師尹丹桂表示，打呼、呼吸困難或有窒息感而醒來、頻尿、起床後口乾舌燥、頭痛，白天精神不濟、嗜睡及情緒易怒等，若又合併有肥胖、心血管疾病、高血壓、糖尿病、高眼壓、肺阻塞疾病等，應高度懷疑睡眠呼吸中止症。

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睡眠呼吸中止症該如何治療呢？尹丹桂醫師提到，治療方式取決於病患本身睡呼呼吸中止的嚴重程度（AHI＞5／小時）、年齡、體重、鼻腔到上呼吸道結構等，目前治療方式可分為非侵入性治療、手術治療。

4非侵入性治療方式　睡眠呼吸中止症不一定要手術

非侵入性治療包含持續性呼吸道正壓治療、行為治療、改變睡姿（側睡）、口內裝置等。尹丹桂醫師說明，持續性呼吸道正壓治療是目前最有效且安全的治療方式，機器會產生一個持續的氣流，透過面罩由人的鼻子或嘴巴進入氣道，就如同一個無形的氣流支架，維持呼吸道的通暢。

至於行為治療的部分，尹丹桂醫師表示，這包含維持理想體重、減重、不使用中樞神經鎮定劑，如：酒精、安眠藥，會增加肌肉的放鬆程度。

而口內裝置，尹丹桂醫師提到，像是止鼾牙套，其原理是將舌頭、下顎往前拉，增加上呼吸道的空間，有些患者因下巴較內縮，導致舌根在睡覺時往後掉阻塞上呼吸道，就可到牙科評估使用止鼾牙套，但此方式只適合睡眠呼吸中止程度較輕微的患者。

手術治療多在3部位進行　醫師說明5手術方式

手術治療的部分，尹丹桂醫師表示，主要目的是增加組織張力，以及將阻塞上呼吸道的部份組織做適當程度的修剪，以增加上呼吸道的空間，多實施在鼻、軟上顎、舌根3部分，有以下5種手術方式：

  • 懸雍垂顎咽整形術：
主要是為了切除軟顎多餘的組織，術後常見後遺症包括維持2週的嚴重疼痛，而有些患者初期會有說話鼻音、喝水時逆流入鼻部等困擾。

  • 雷射輔助懸雍垂成形術：
主要目的是使軟顎縮小、變硬較不會振動，可以有效減輕打鼾，手術過程會在局部麻醉下進行，利用雷射對軟顎施行整型術，只破壞部份軟顎組織，手術時間約20分鐘，不需住院。

  • 無線射頻止鼾術：
屬於侵襲性最小的手術，在局部麻醉下用無線電波於軟顎打入能量，利用破壞組織達到手術效果，由於不會切割組織，因此術後疼痛較輕微。

  • 止鼾支架：
透過軟顎植入3支小支架，強化軟顎的支撐力，避免睡覺時軟顎塌陷而產生鼾聲，其優點在於疼痛感低、不需全身麻醉。

  • 骨頭手術：顎骨呼吸道拉提手術。
睡眠呼吸中止症有許多不同的治療方式，尹丹桂醫師強調，民眾若有需求應前往醫療院所就醫診斷，由治療醫師評估何種方式較適合。

資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-5.pdf



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59346

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