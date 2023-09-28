▲「這些」情況都應高度懷疑有睡眠呼吸中止症　如何手術、治療？醫師解答

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4非侵入性治療方式 睡眠呼吸中止症不一定要手術非侵入性治療包含持續性呼吸道正壓治療、行為治療、改變睡姿（側睡）、口內裝置等。尹丹桂醫師說明，持續性呼吸道正壓治療是目前最有效且安全的治療方式，機器會產生一個持續的氣流，透過面罩由人的鼻子或嘴巴進入氣道，就如同一個無形的氣流支架，維持呼吸道的通暢。
至於行為治療的部分，尹丹桂醫師表示，這包含維持理想體重、減重、不使用中樞神經鎮定劑，如：酒精、安眠藥，會增加肌肉的放鬆程度。
而口內裝置，尹丹桂醫師提到，像是止鼾牙套，其原理是將舌頭、下顎往前拉，增加上呼吸道的空間，有些患者因下巴較內縮，導致舌根在睡覺時往後掉阻塞上呼吸道，就可到牙科評估使用止鼾牙套，但此方式只適合睡眠呼吸中止程度較輕微的患者。
手術治療多在3部位進行 醫師說明5手術方式手術治療的部分，尹丹桂醫師表示，主要目的是增加組織張力，以及將阻塞上呼吸道的部份組織做適當程度的修剪，以增加上呼吸道的空間，多實施在鼻、軟上顎、舌根3部分，有以下5種手術方式：
- 懸雍垂顎咽整形術：
- 雷射輔助懸雍垂成形術：
- 無線射頻止鼾術：
- 止鼾支架：
- 骨頭手術：顎骨呼吸道拉提手術。
資料來源：國泰醫訊－https://www.cgh.org.tw/ec99/rwd1320/allphoto/1900/266-1-5.pdf
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59346
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