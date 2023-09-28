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特企／賺中秋獎金實現夢想　OK忠訓國際加碼570萬

▲適逢中秋節，OK忠訓國際祭出570萬高額獎金，幫大家加碼中秋禮金。（圖／品牌提供）
▲適逢中秋節，OK忠訓國際祭出570萬高額獎金，幫大家加碼中秋禮金。（圖／品牌提供）

本報訊

根據人力銀行網路調查，企業今年平均發放給員工1,295元中秋禮金，較去年減幅4.1%。中秋禮金被視為年終獎金的參考指標之一，論壇上已提前引爆獎金的討論串，網友分享自家公司的禮金金額，也有網友熱心分享經驗，「等中秋禮金不如參加抽獎，自己的中秋禮金自己賺。」OK忠訓國際祭出總獎金570萬，推出【OK的啦~ 570萬大賞】抽獎活動，不用消費花錢，只要在社群上完成抽獎步驟，就有機會抽中10萬元現金。活動推出至今已誕生6位萬元現金得主，最後一波抽獎將於9/30截止報名，把握中秋禮金加碼的機會。 

沒有抽不到獎的人，只有不參加抽獎的人。抽獎達人表示每個抽獎活動的中獎機率都不相同，但只要持續報名，一定會有中獎機會。9/25除了是統一發票開出7、8月獎項外，【OK的啦~ 570萬大賞】也公開抽出第二波抽獎活動的3位幸運得主，每人各得6萬元現金，提前領取高額中秋禮金。

【OK的啦~ 570萬大賞】抽獎活動共有90個中獎名額，第一波「錢來運轉OK的啦」與台北捷運合作，是北捷第一次使用手拉環有聲廣告盒，7/17~8/16期間擺動手拉環錄製【OK的啦】影片，就可以參加3萬元現金抽獎，幸運得主已於8/25誕生。第二波「夢想實現OK的啦」抽獎則與桃園機場捷運線合作，推出7/31~8/30期間限定的「夢想實現OK的啦」彩繪列車，82公尺長車身以夢想排行榜上的12個願望為設計，在暑假出國旺季躍上各大媒體版面，比出OK手勢與彩繪列車合照，就有機會抽中現金6萬元。活動網站上也提供12款夢想桌布供免費下載，與日前網路流傳的都市傳說--美輪明宏桌布一樣，換上夢想桌布招好運、帶財運。

第三波「財運哼通OK的啦」抽獎活動獎金高達10萬元，只要唱出【OK的啦】，就有機會把10萬元帶回家，報名只到9/30截止。OK忠訓國際【OK的啦~ 570萬大賞】抽獎活動，大手筆祭出高額總獎金570萬元，引爆自己的三節獎金自己賺熱潮。報名參加任一波活動，未來9年每逢三節就抽獎，最多可連續抽獎30次，挑戰有史以來抽最久的抽獎活動。

【OK的啦~ 570萬大賞】詳細抽獎辦法與活動資訊

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