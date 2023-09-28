特企／賺中秋獎金實現夢想　OK忠訓國際加碼570萬

沒有抽不到獎的人，只有不參加抽獎的人。抽獎達人表示每個抽獎活動的中獎機率都不相同，但只要持續報名，一定會有中獎機會。9/25除了是統一發票開出7、8月獎項外，【OK的啦~ 570萬大賞】也公開抽出第二波抽獎活動的3位幸運得主，每人各得6萬元現金，提前領取高額中秋禮金。
【OK的啦~ 570萬大賞】抽獎活動共有90個中獎名額，第一波「錢來運轉OK的啦」與台北捷運合作，是北捷第一次使用手拉環有聲廣告盒，7/17~8/16期間擺動手拉環錄製【OK的啦】影片，就可以參加3萬元現金抽獎，幸運得主已於8/25誕生。第二波「夢想實現OK的啦」抽獎則與桃園機場捷運線合作，推出7/31~8/30期間限定的「夢想實現OK的啦」彩繪列車，82公尺長車身以夢想排行榜上的12個願望為設計，在暑假出國旺季躍上各大媒體版面，比出OK手勢與彩繪列車合照，就有機會抽中現金6萬元。活動網站上也提供12款夢想桌布供免費下載，與日前網路流傳的都市傳說--美輪明宏桌布一樣，換上夢想桌布招好運、帶財運。
第三波「財運哼通OK的啦」抽獎活動獎金高達10萬元，只要唱出【OK的啦】，就有機會把10萬元帶回家，報名只到9/30截止。OK忠訓國際【OK的啦~ 570萬大賞】抽獎活動，大手筆祭出高額總獎金570萬元，引爆自己的三節獎金自己賺熱潮。報名參加任一波活動，未來9年每逢三節就抽獎，最多可連續抽獎30次，挑戰有史以來抽最久的抽獎活動。
【OK的啦~ 570萬大賞】詳細抽獎辦法與活動資訊
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