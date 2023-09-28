特企／從靜態展示到動態交陪　熱蘭遮博物館籌備古裝市集

熱蘭遮市集將邀集西拉雅族、荷蘭、日本等文化團體與在地小農，規劃可交易之攤位，展出17世紀臺灣本土農產品與外來食品、貿易商品、生活器皿、地圖海圖、度量器具…等等，攤商均依角色設定穿著古裝配飾，使用考究的道具來與民眾互動，並仿製古時貨幣供民眾互動使用。除透過情境式攤位傳達臺灣作為東亞貿易樞紐的文化意涵之外，活動還將特別安排劇團與歌手於人群當中演繹歷史事件的背景氛圍，藉以深化民眾的參與印象。
臺南市政府文化局局長謝仕淵表示，臺南擁有豐富而珍貴的歷史現場，尤其熱蘭遮城是臺南四百的重要場域。熱蘭遮博物館不僅是靜態展示的重構，更期望透過創意的文化途徑來回應這處重要的歷史場域。熱蘭遮市集即是以新穎的策展手法整理近年來有關十七世紀的各項知識成果，透過角色扮演與情境營造重新詮釋熱蘭遮城的貿易市集，引領民眾體驗文獻所記載的多元物產與交流場景，創造民眾認識歷史、參與歷史的嶄新體驗。
策展人王子碩總監表示，這場特殊的市集，以呈現大航海時代繽紛多元文化在熱蘭遮堡相遇、交互相融情境為出發點，希望能讓逛市集的民眾在新奇有趣的市集中，感受在地特色及時代氛圍，進而建立屬於這塊土地的歷史感，也為接下來的臺南400活動暖身。為了達成這樣的期待，此活動有幾個重點方向，如：呈現大航海貿易情境下，西拉雅、荷蘭、日本、漢人等等多元文化繽紛薈萃的感覺，搭配繽紛多元物產及貨物，予以鮮明的文化識別。
熱蘭遮市集在攤位內容的籌備上下了不少功夫，除了「時空匯兌所」外，還要有好吃好玩的攤位，富有教育意味的呈現也不能少。攤位包含當代各族群文化特色及美食，也有標槍體驗讓民眾感受當年的狩獵文化。同時，聚珍臺灣書店也以古書店型態展示書籍、航海圖和古早瓷器復刻品；活動期間也安排具豐富歷史互動戲劇經驗的阿伯樂戲工廠穿插市集中，用戲劇和民眾互動；除此之外還有在地的金曲歌王謝銘祐熱情演唱經典曲目。
市集籌備過程，國立臺灣歷史博物館鼎力相助，協力出攤展示，更協助市集許多內容的考證及詮釋；西拉雅文化專家段洪坤老師則給予許多寶貴意見，這些過程都更確立了一個以在地歷史為主軸活動的核心靈魂，並且在許多史實與現實的拉鋸中試圖取得平衡，發揮市集活動的樂趣本質以及與民眾對話的可能，再再都是期待能為這次熱蘭遮市集帶來耳目一新、不一樣的體驗。
有關熱蘭遮市集的各項資訊，將陸續發布於臺南市政府文化局網站，並請持續關注「藝遊臺南」臉書粉絲專頁。
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