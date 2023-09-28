特企／耳機通路霸主滿三得　進駐新北宏匯廣場 My sound正式開幕

滿三得My sound科技總經理林耕山表示，Mysound宏匯店可說是躍進新北市的第一旗艦代表作，門市位於1樓，消費者可以在潮流與時尚的氛圍中，感受聲音及光源的融合。My sound秉持著「耳機要聽了再買」精神，消費者可以享受包括鐵三角、Marsahll、Harman Kardon 、JBL、JLab、SHOKZ、ANK/Soundcore等琳瑯滿目的品牌商品可以挑選，無論是耳機、喇叭、線材或隨身電腦包皆可一站購足。
My sound宏匯店除了原有的影音商品之外，更新增投影機品牌NEBULA，店內也提供試看試用！
My sound宏匯店開幕期間除享My sound折扣優惠之外，Marshall、JBL兩大品牌也推出贈品活動，消費滿額後還可獲得由Mysound獨家贈送精美贈品。林耕山指出，Mysound三創店、信義店、八德店與宏匯店皆有不同的品牌與獨特風格，消費者也可以輕鬆隨興在My sound官網搜尋您的愛好與需求，再選擇您鄰近的門市親身體驗各品牌不可取代的獨特性，線上購買也享有網路購物的七天鑑賞期。
同時，除了滿足消費者聲音的挑剔更提供輕鬆購物消費模式！實體門市貼心提供各類產品供您試聽與感受，可選擇實體試聽後至Mysound官網選購，免除逛街購物大包小包的不便，落實「耳機要聽了再買」的經營理念，滿三得以台灣通路品牌，用心對待愛好聲音的消費大眾。
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