《希望M：戀戀不忘》回歸！前版本消費「全額返還」再推百萬活動

普雷威提及，《希望M：戀戀不忘》是經典的多人角色扮演手遊，承襲希望的Q版可愛風格，玩家在遊戲中無論透過打怪、合裝、交友、破關、打世界BOSS、解委託任務及蒐集圖鑑還有養成寵物等，都能享受到不同的樂趣；而可愛又搞怪的時裝及坐騎，也是遊戲內的特點之一。此外，在遊戲的內容豐富度上，《希望M：戀戀不忘》提供玩家的不是只要打怪練功就好，而是還要透過不同的遊戲內容，來養成並提升角色能力，進而滿足各類型玩家的期望。
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《希望M》過去上市時遇到許多遊戲內外問題，更接收海量玩家的批評和指教，普雷威指出，新款《希望M：戀戀不忘》除了將過去的錯誤修正外，本次的「百分百返還」，就是像字面上的意思，「上次有玩希望M的玩家，在遊戲內曾經的花費，我們決定全額退還給玩家。」普雷威指出，不論是課金玩家或是無課玩家，都會進行返還或補償。
實際用過去玩過《希望M》的帳號Google、Apple、FB帳號登入《希望M：戀戀不忘》可見，玩家可以透過系統確認《希望M》裡曾經使用的消費金額及返還的內容，再選擇要返還的伺服器與角色，無論曾在遊戲內儲值多少，都可以在《希望M：戀戀不忘》中獲得等值的回饋藝幣。
《希望M：戀戀不忘》回歸開大絕！百萬大獎任你挑
普雷威提及，為了獎勵玩家達成活動目標所給予的獎勵，並考慮大部分玩家玩遊戲是為了紓壓、獲得快樂與成就感，因此特別增加了2項總價值數百萬的活動。
300萬精品：玩家在遊戲內小額消費取得金券，金券會隨機開出5組數字，遊戲上市滿一個月時，官方會透過網路直播方式，搖出5個號碼，只要是第一次開獎時，手中持有的金券有5個號碼完全相同的人，就是得獎者（有可能多人共享）。但若開獎時若無人得獎，則會以第一個開出5個號碼相同的玩家為唯一得獎者。得獎者將獲得5家知名的精品品牌「任挑2家」，在限時的時間內，自己挑想要的精品，由官方買單的福利。
100萬總額3C家電達成禮：玩家在上市期間參加衝等活動，就可以獲得官方精心準備的各類精美3C及休閒家電等獎品。
經由實機遊玩後，有別過往《希望M》的遊戲內容，本次在《希望M：戀戀不忘》更改許多機制，包括自行製作裝備、每賽季有固定關卡的「賢者之塔」、充滿粉紅泡泡的「情侶系統」、讓自身能力強化的「釣魚系統」以及打鬥時增添樂趣和快感的「連續技」等。
普雷威補充，「希望」這個IP在台灣已經超過16個年頭，對於許多老玩家而言，是很重要美好的回憶；從Online遊戲開始，到現今用手機遊戲呈現，官方會持續把這樣的IP發揚光大，帶給玩家更多的樂趣。