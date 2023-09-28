▲金鐘視后被叫「恰北北」！　照顧失智母背後有洋蔥

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她坦言一開始也不清楚如何與失智長輩相處，常覺得母親故意跟她鬧脾氣，逐漸磨合終於抓到互動訣竅，學會不要跟母親爭執，而是順著對方的話帶過就好，「這其實是有技巧的，我是後來才知道說，我們不要直接去跟她衝，她有時就跟小孩一樣，我們要先去同理她，她如果說我已經吃過藥，你就好好好先認同，隔一陣子再跟她說來吃藥，她一下就忘了。希望大家可以多關心家裡人，你可以觀察她是不是有一點失智症狀，希望如果有發現要趕緊就醫，可以延緩，稍微STOP一下」。
深感失智艱辛 楊麗音演出近百場失智影劇不僅媽媽，楊麗音的外婆也同樣罹患失智症，讓她擔憂自己是高風險族群，有一天是否也會變成失智老奶奶。因此她除了積極拍戲，閒暇之餘也會進行冥想，未來還想要學習新樂器，讓自己跟外界多些互動。
楊麗音深感於失智症患者及照顧者的不容易，一路來出演近百場失智症相關影劇，期盼以自身專業演出，喚醒更多觀眾了解與重視失智症該項疾病，及早發現、關心身邊的失智者。
迎戰本世紀全球公衛最大挑戰之一失智症被稱為「本世紀公衛最大挑戰之一」的疾病，台灣當前數據不容樂觀：台灣目前約有將近31萬確診失智症患者。根據失智症協會推估，111年12月底台灣65歲以上長者約每13人即有1位失智者，80歲以上的老人則約每5人有1位失智者。
倡議社交活動降失智風險世界衞生組織（WHO）列出「降低認知功能減退和失智症風險指南」指出解方：多參與社交活動可降低罹患失智症的風險，相對風險約下降4成。美國一項健康與年齡趨勢研究也顯示，65歲以上長者在社交網絡中擁有至少1名朋友，會降低52%失智發病風險。
因此，衛生福利部次長周志浩、國民健康署次長吳昭軍、台灣失智症協會理事長徐文俊與楊麗音在記者會上共同倡議、呼籲國人積極預防及延緩失智，並支持失智者多多參與社交活動。
國民健康署社區健康組李嘉慧組長表示：「國民健康署這幾年在社區裡，推了非常多的活動，包含很多預防延緩失能方案，社區據點、銀髮健身俱樂部、甚至剛剛次長也提到營養非常重要，因此我們署長在這幾年積極推動社區營養推廣中心，希望讓長輩在社區裡面吃得好、吃得健康，有效去讓老年生活可以得到更好的照顧。」
國健署攜手22縣市「失智友善 社會共伴」推影劇活動衛生福利部國民健康署亦長年攜手22縣市推動失智友善，目前全台失智服務據點超過538多處、共照中心約116家，其餘還有巷弄站、團體家屋等。除了布建失智服務據點，截至112年6月底，112年失智友善組織共新增1,255家組織，全國累計超過13,000家；新增失智友善人員逾36,527人，全國累計數超過48.9萬人；全國民眾觸及推廣超過221萬人次。
適逢9月為國際失智症月，國健署也推出「失智友善『影』響力-失智主題影劇推薦」活動，歡迎民眾一起共襄盛舉，到線上問卷活動網頁推薦自己最喜歡的失智主題影劇。一起看影劇，了解失智症，同時傳遞關懷，發揮失智友善影響力，讓台灣成為一個失智友善，且共榮、共好及共老的互助社會。
| 【參加「失智友善『影』響力」線上問卷活動-推薦電影】
【失智友善微電影－想吃那個篇(1分鐘版)】
【失智症十大警訊】
【衛生福利部國民健康署「長者社區資源整合運用平台」】
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59350
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