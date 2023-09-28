台灣和東南亞藝文交流！將於越南舉辦會談　發表草根觀點

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LAI Taiwan Office組織願景為促進多元共融，以藝術為重要核心與催化劑的亞洲公民社會，目前已經與近兩百位的亞洲藝文工作者合作，共同打造一個活絡的亞洲藝文網絡，2021年及2022年透過舉辦大型的平台活動：Meeting Point，提供多元背景的亞洲藝文工作者在此進行跨國、跨域、跨文化、跨語言、跨組織的文化交流與合作，作為亞洲藝術文化與社會發聲、討論、互為諮詢的平台。2021、2022年雖然受到疫情衝擊，影響國際社會的人際往來與跨國旅行，Meeting Point以混合線上討論及各地小型實體活動的模式，每一年的活動都有近四百人報名線上參與，約有近百人以擔任策展人、分享人、講者、案例分析發表人、工作坊引導人、專題報導人等角色參與Meeting Point，參與者們來自十幾個亞洲國家。
2024 Meeting Point的部分計畫已經於今年展開，例如：主題研討會（Curated Conference Program）邀請兩位亞洲策展人針對大會主題提出策劃，公開甄選來自亞洲的藝文工作者參與長八個月的計畫，他們針對主題進行小組討論，最後共同規劃在大型活動平台上與廣大的藝文同儕與觀眾的分享及對話。來自馬來西亞和新加坡的策展人Kathy Rowland（Arts Equator主編）提出：「反思藝文工作的願景與實作（Hitting Pause: Examining Purpose & Practice）」為題來扣接大會主題，探討藝文工作者的反思自身從義藝文工作者的目標、路徑，也探討藝文生態環境的影響。來自柬埔寨的Phloeun Prim（現任：Cambodian Living Arts總監／曾任：台灣文化部第一屆東南亞諮詢委員）則發表：「探討亞洲藝文組織的生命週期（Life Cycles of Grassroots Cultural Organizations in Asia）」回應大會主題，探討亞洲的民間藝文生態及民間團體的發展，面對各種挑戰是否有解方。共計十位藝文工作者入選參與這個計畫，他們來自台灣、新加坡、馬來西亞、柬埔寨、越南、寮國、印尼等國家，台灣的入選者為藝術報國的創辦人陳柏潔（身兼編舞、舞者及製作人的資深藝文工作者）。
兩位策展人及十位參與者，已經進行了三個月的對話，他們對於何謂草根觀點的詮釋，透過影像和自身的經驗表述，來自印度、馬來西亞、越南的夥伴提出「密切的社群參與、社區連結、傳統和價值，把人和人串連起來」；而台灣、新加坡與寮國的夥伴則指出「他們關心也觀察自然、人、城市環境的關係」。在明年三月Meeting Point的活動中，這兩個來自世界各國的小組，將於河內發表他們的洞見和成果。