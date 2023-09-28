執行公務摔傷討1萬慰問金未果 憲法法庭判發給辦法違憲
一名財政部國有財產署北區分署秘書室的石姓書記，因執行公務時意外受傷，請領慰問金失一再碰壁，案件一路打到聲請釋憲。憲法法庭今（28）日判決，母法《公務人員保障法》沒有違憲，但當時的子法卻加了限制，抵觸《憲法》對人民服公職權的保障意旨，屬違憲。該判決協助石姓書記可據此聲請再審。
記者潘千詩／台北報導
憲法法庭書記廳長楊皓清表示，《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》已在2021年4月16日修正，修正後的規定，已將「意外」的定義放寬，不再限於須有外來危險因素介入，也不因單純個人疏失即不發給慰問金，現行辦法已無憲法爭議。
只是，聲請人是在修法前受傷提出申請，適用的是2018年6月27日修正發布的辦法，憲法法庭是將2018年6月27日修正發布的辦法判決違憲，讓聲請人得依法提起再審，或所屬機關也可依判決意旨撤銷原處分，給予適當補償。
石男於2017年12月6日奉命赴台北市大安區國有房屋現場履勘時，因後退轉身時不小心踩空台階摔跤，導致他右腳受傷骨折，石向所屬機關申請核發1萬元慰問金，卻遭機關否准。
石男不服循序提起復審、行政訴訟，用盡審級救濟後，主張《公務人員保障法》第21條第2項、2018年6月27日修正發布的《公務人員執行職務意外傷亡慰問金發給辦法》第3條第1項，有抵觸憲法疑義，聲請解釋憲法。