趙長鵬堅持不願走人！幣安員工憂影響生計　加密貨幣帝國搖搖欲墜

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報導引述加密據數據提供商「Kaiko」數據指出，幣安目前處理的加密貨幣直接買賣交易約有一半，觀察人士認為像幣安這麼大規模的交易所如果倒閉，那麼短期間市場流動性可能會蒸發，對加密貨幣行業產生巨大影響，最直接的結果就是加密貨幣價格大幅下跌，但預期未來會由其他交易所將填補這塊空缺。
幣安聯合創始人何一兼首席行銷長在X（原推特）公布了一份公開信，誓言要克服這些困難，並稱幣安在營運中需要考慮「相較於競爭對手更嚴格」的合規要求，並且因規模較大而在效率方面面臨挑戰，「每場戰鬥都是生死攸關的情況，唯一能打敗我們的就是我們自己。我們已經贏了無數次了，這次我們也必須得贏。」
然而，消息人士指出美國司法部已對幣安和趙長鵬進行了長達數年的調查，此外，幣安還面臨著美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的訴訟，SEC指控該公司與趙長鵬在美國非法經營，濫用客戶資金；如今，在美國宣稱獨立運營的幣安美國（Binance.US）交易所基本上已不再活動，其首席CEO、法務主管和風險主管近期均已離職。
《華爾街日報》引述知情人士說法，稱如今幣安和美國司法部已經討論了幾個月，幣安內部則一直在討論趙長鵬是否應該下臺。不少高階主管相信，趙長鵬的離開將提高公司生存的機會，然而趙長鵬堅持繼續掌管公司，這讓公司產生動蕩也嚴重打擊了了員工士氣，甚至傳出員工們在會議上與趙長鵬罕見對峙；另一名機構交易員亦透露，他的公司已進行了緊急演練，以便在幣安發生崩潰時迅速從該交易所撤出資產。
報導最後也提及，受到司法機構與調查單位的壓力，趙長鵬也不得不決定開始縮減幣安在俄羅斯的業務，俄羅斯曾經是幣安最重要的市場之一，但在接下來的兩週內，幣安將禁止客戶使用受制裁的銀行，並迫使管理其俄羅斯業務的高階主管離開，相當於意味著考慮從俄羅斯全面撤軍。