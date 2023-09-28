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趙長鵬堅持不願走人！幣安員工憂影響生計　加密貨幣帝國搖搖欲墜

▲全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）面臨監管與司法單位壓力。（圖／美聯社／達志影像）
▲全球最大加密貨幣交易所幣安（Binance）與其創辦人趙長鵬（CZ）面臨監管與司法單位壓力。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

加密貨幣業者幣安（Binance）在FTX破產後幾乎接管整個加密貨幣市場，然而美媒透露美國司法部已調查這個全球最大加密貨幣交易所長達一年時間，其創始人兼首席執行長趙長鵬（CZ）恐將面臨高達數十億美元的罰款甚至刑事指控，幣安日前雖否認違反制裁禁令，但今（28）卻發表聲明將全面退出俄羅斯市場。

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美媒《華爾街日報》（WSJ）報導稱，在FTX交易所破產倒閉不到一年時間後，幣安就陷入困境。包含美國司法部、證監會（SEC）、商品期貨交易委員會（CFTC）採取執法行動的威脅下，今年初仍處理加密貨幣行業內70%直接買賣交易業務的幣安帝國如今正搖搖欲墜。

報導引述加密據數據提供商「Kaiko」數據指出，幣安目前處理的加密貨幣直接買賣交易約有一半，觀察人士認為像幣安這麼大規模的交易所如果倒閉，那麼短期間市場流動性可能會蒸發，對加密貨幣行業產生巨大影響，最直接的結果就是加密貨幣價格大幅下跌，但預期未來會由其他交易所將填補這塊空缺。

幣安聯合創始人何一兼首席行銷長在X（原推特）公布了一份公開信，誓言要克服這些困難，並稱幣安在營運中需要考慮「相較於競爭對手更嚴格」的合規要求，並且因規模較大而在效率方面面臨挑戰，「每場戰鬥都是生死攸關的情況，唯一能打敗我們的就是我們自己。我們已經贏了無數次了，這次我們也必須得贏。」

然而，消息人士指出美國司法部已對幣安和趙長鵬進行了長達數年的調查，此外，幣安還面臨著美國證券交易委員會（Securities and Exchange Commission）的訴訟，SEC指控該公司與趙長鵬在美國非法經營，濫用客戶資金；如今，在美國宣稱獨立運營的幣安美國（Binance.US）交易所基本上已不再活動，其首席CEO、法務主管和風險主管近期均已離職。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲全球最大加密貨幣交易所幣安創辦人趙長鵬。（圖／美聯社／達志影像）
《華爾街日報》引述知情人士說法，稱如今幣安和美國司法部已經討論了幾個月，幣安內部則一直在討論趙長鵬是否應該下臺。不少高階主管相信，趙長鵬的離開將提高公司生存的機會，然而趙長鵬堅持繼續掌管公司，這讓公司產生動蕩也嚴重打擊了了員工士氣，甚至傳出員工們在會議上與趙長鵬罕見對峙；另一名機構交易員亦透露，他的公司已進行了緊急演練，以便在幣安發生崩潰時迅速從該交易所撤出資產。

報導最後也提及，受到司法機構與調查單位的壓力，趙長鵬也不得不決定開始縮減幣安在俄羅斯的業務，俄羅斯曾經是幣安最重要的市場之一，但在接下來的兩週內，幣安將禁止客戶使用受制裁的銀行，並迫使管理其俄羅斯業務的高階主管離開，相當於意味著考慮從俄羅斯全面撤軍。

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