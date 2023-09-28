「粉紅大隊」擠爆屏東消防隊！超暖真相曝光 網感動：最美風景
屏東科學園區明揚科技日前發生大火，造成百人傷亡、數名消防員英勇殉職，引發社會高度重視。一度有熊貓外送員自掏腰包，送餐到救難現場，替救災的消防弟兄打氣，如今火勢已撲滅，但仍澆不息熊貓外送員的暖心，又有民眾直擊熊貓公司號召外送員，一起送餐到屏東消防隊，替全民英雄獻上鼓勵。
生活中心/綜合報導
有網友在地方臉書社團「屏東人新聞」貼文，表示今（28）日中午，行經屏東市區消防分隊附近，意外發現有一群熊貓「粉紅大軍」聚集在店門口，由於陣仗太驚人，引發路人們關注，好奇發生什麼事。原PO一問之下才知道，這次是熊貓公司低調做愛心，出錢號召外送員一起送物資給消防員，讓原PO驚呼「外送員跟公司都接連送東西，不得不說真的蠻暖的！」
另外，民眾也分享屏東消防分隊的實況，只見清一色顯眼的粉紅熊貓外送員，陸續抵達消防隊門口，小心翼翼拿出保溫箱內的餐點、飲料及物資，用實際行動力挺辛苦的消防弟兄。
熊貓外送員們的暖舉，也感動了大票網友一面倒給予好評，狂讚「熊貓自掏腰包也太熱心」、「這個天氣送飲料真的很適合，太好了」、「剛剛路過也有看到好多帥哥美女在那裡等，給大家很多讚」、「謝謝你們」、「其實大家幫忙發聲，讓中央、地方為消防員改革制度跟設備，也是一種幫忙」、「真的是台灣最美的風景」，甚至有人表示「謝謝熊貓大隊，我會用新台幣支持你們的！」