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柯文哲再陷物化女性風波　綠議員批厭女情節、再度秀下限

▲民眾黨主席柯文哲再陷失言風波。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）
▲民眾黨主席柯文哲再陷失言風波。（圖／記者呂炯昌攝，2023.09.28）

記者邱新博／台北報導

民眾黨總統參選人柯文哲公開演講時表示女生不見得會投給帥哥，男生很容易投給美女」以及「在當住院醫師時候，抽籤不要跟孕婦同一組」等言論，再度引發性平爭議。對此，民進黨台北市議員林延鳳批評「厭女情結的柯文哲又再次露原形」、顏若芳則批為博取版面秀下限無恥到極點。

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林延鳳指出，柯文哲終於說實話了，他帶頭歧視、霸凌孕婦，厭女情結的柯文哲又再次露原形。她表示，柯文哲從不遮掩他「厭女」心態，遇到問題時，不論是「老家違建」或「違背議會決議的雙城論壇費用」，總是離不開女性，以他的太太、媽媽，作為他無能或失職辯解的擋箭牌，但他似乎覺得那都是理所當然。

甚至在北市府，多位有能力的女性閣員利用殆盡後，就惡言相向，把光環留在柯文哲自己身上，卻將她們對施政的付出與能力一筆勾消。

林延鳳認為，柯文哲的可悲不在話下，但還有一群女性願意為「厭女」的柯文哲「出來坦」，擦脂抹粉兼辯護「柯文哲沒有厭女」，不論是柯文哲的家人，或是女性幕僚，她們都令人更加深感同情。


顏若芳則痛批，厭女代表柯文哲再度秀下限，身為女性民意代表，對於這種一而再、再而三的歧視性的言論實在無法、也不應該接受。顏若芳指出，柯文哲過去為了選舉，不斷提出婦幼相關福利政策，表面上是在鼓勵女性生育，實則在職場上歧視、排擠孕婦。

顏若芳表示，柯文哲時常對於女性的不尊重就是口無遮攔，還用自己的無知來抹煞在職場努力的女性們，好像活在封建時代，「真不知道書都唸到哪去？」

顏若芳直言，「柯文哲代表民眾黨角逐2024總統選戰，一個黨主席不就應該代表這個黨的價值嗎？真不曉得民眾黨的女性政治人物聽到自家黨主席這一席謬論有什麼感想？柯文哲難道不會覺得對不起自己女性政治人物嗎？難道你徵才都是只用外表來評量一個人的能力嗎？實在無知到極點！」

最後，顏若芳提到，柯文哲如此荒謬的言論，完全無法改變，再怎麼包裝都遮掩不了；再者，台灣已經是民主平權的時代，選民的眼睛是明亮的，柯文哲不要一直為了博取版面秀下限。文末，顏若芳也再度強調「柯文哲性平死當」。

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