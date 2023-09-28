華為高規「智慧金錶」喊價9萬起跳！中媒：讓有錢人展現愛國情懷
華為於25日在中國舉辦新品發表會，會上除了邀請劉德華擔任品牌大使外，也發表了HUAWEI WATCH Ultimate Design 非凡大師版黃金智慧手錶等產品，該錶售價高達人民幣21999元，相當於新台幣97132元，昂貴的價格也掀起大量購買討論，分析師則稱「對於有錢人來說，這可以顯示他們的愛國情懷」。
國際中心楊智傑／綜合報導
根據華為官方介紹，這次在新品發表會推出的超高端品牌「Ultimate Design 非凡大使」旗下產品之一就是這款主打高端市場的智慧手錶。手錶在錶圈、錶冠、PVD錶帶和蝴蝶扣等部位採用了18K材質，錶帶則和今年最新iPhone15系列一樣主打使用鈦金屬；同時支援100多種運動模式、100米潛水級防水、可記錄高爾夫球揮桿速度等等不同功能，還能突破地面網路限制，以衛星發送求救訊號。
中國財經媒體《第一財經》指出，像這類的智慧手錶在中國市場競爭愈來愈激烈，從企業角度來看，華為將這款高規格的智慧手錶定義為高端市場的主要商品，能替企業帶來更高的利潤，而從消費者角度來看，高端智慧手錶則成為一種「身份象徵」。
研究機構「Canalys」數據顯示，儘管在500美元以上的高端智慧手錶市場中，蘋果在2023年第二季度仍處主導地位，至少六成市場份額全為蘋果所佔，但華為份額增長快速，有望從30%持續增加。
該研究機構的可穿戴智慧裝置分析師劉健森認為，「對於有錢人來說，人民幣兩萬元的手錶也不算貴，但是這可以顯示他們的愛國情懷；畢竟能夠代表國內高科技產品的品牌中，華為具有最高的認可度」
他提到，華為在可穿戴智慧裝置領域很努力展現與健康、運動方面的功能關聯，例如打造「注重科學」的品牌形象，使消費者更能體會到數據追蹤上的準確性等等。