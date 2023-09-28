10大爆紅台股AI話題不斷！上下游全線制霸占榜7席、矽統稱冠

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排行第三的光寶科主攻車用電子、雲端計算業務，近年在產品、營運思維上大幅轉型，使經營績效節節高升吸引股民關注。車用PCB製造大廠健鼎，受益於AI、智慧汽車未來商機，股價近幾個月持續上升成焦點，排行第5。
持續受惠於各產業在AI市場佈局和應用商機，伺服器大廠廣達、代工廠英業達連續兩季入榜，分居第7、第8名。在AI伺服器高需求下，相關供應鏈廠商也成本季關注重點，電源供應器製造廠的首利、銅箔基板廠台燿分別躋入榜，排名第6和第9。
今年第二季營收達39.98億元的資深IC封測廠股華泰，因隨著市場看好將受惠於記憶體市場谷底回升態勢，排名第2。光通訊廠商波若威受到美國寬頻基建訂單挹注，及英特爾（Intel）發表新一代連接標準Thunderbolt 5，引發法人關注、排名第4。網通廠仲琦受到美國政府基礎建設計畫激勵，股價在二、三季之間大漲引投資人留意，排行第10。
第三季爆紅ETF榜出現不少新面孔，不同於上季債券ETF吃重的角色，本次重新被股票型商品全面掌控。位居榜首的復華台灣科技優息（00929）甫上市不久，卻擁有相當高的市場聲量，目前已是台灣股票型ETF規模第4大的商品。
今年3月掛牌上市的群益台ESG低碳50（00923），旨在表彰台灣落實ESG倡議且有成效的龍頭股，雖非高股息概念ETF，也順勢入榜排名第二。發行未滿一年的群益台灣精選高息（00919）每季配息的賣點吸引到不少著眼現金收益的投資人，排名第三。同樣採取每季配息的富邦特選高股息30（00900）以及高人氣台股ETF國泰永續高股息（00878）則分居第4、第5名。