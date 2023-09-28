▲面對孩子不當、危險脫序行為　家長該如何「導正」？醫師解答！

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危險行為先「制止」 反覆練習注意周遭狀況孩子如果出現危險舉動可能會導致意外發生時，許多家長會用「打」的方式，想讓孩子感到害怕、知道自己錯了，以免再出現相同的舉動。但楊緯聖醫師表示，身體的處罰對行為的改變基本上只有短期效果，孩子只會害怕「打」，並不會知道自己的行為是不好、危險的，對孩子的危險行為也無法有長期影響。
楊緯聖醫師建議，危險行為當下只要「制止」就好，不過制止後下次還是有可能會再犯，這是因為危險行為出現主要是孩子沒有注意到環境、自身、他人等狀況，制止是為了讓孩子停下，讓他的注意力從自身想做的事，轉移到要注意大人、周遭環境上，而這過程對孩子來說是需要反覆練習的。
經過重複練習後，孩子才有辦法知道在這環境、場域中遇到的問題可以在下次使用。另外楊緯聖醫師提到，制止危險行為後，等孩子注意力放在大人身上，可以和他約定不牽手就不前進或回家；4歲以上的孩子認知理解力較成熟，可再加以說明行為會產生的危險、後果，讓孩子感受到危險與行為的不正確。
非危險行為採「自然後果」 獎勵積分制亦有幫助至於非危險行為，楊緯聖醫師建議，可以利用「自然後果」的方式來因應，例如：邊吃飯邊玩碗可能會把碗打破，孩子看到這樣的狀況可能會嚇到，大人可以藉由這個狀況去教育孩子，讓他知道行為跟後果是關聯的，下次孩子可能會不喜歡這個後果便去調整自己的行為。
而比較大的孩子也可以透過行為治療、行為改變技術，利用正向的鼓勵、獎勵積分制等，幫助孩子建立好的行為、削弱不好的行為。楊緯聖醫師表示，如果用過都沒有效，接下來就要去思考孩子的動機高不高，如：孩子是否知道為什麼要做這些事情、他是否願意配合等，「動機」其實是之中最重要的部分。
其次，積分集點的密集度、兌獎的密集度等也都會影響獎勵制度行為治療的成功。楊緯聖醫師提醒，這些都沒有一定的標準，相當個別化，應以孩子的需求、企圖心等個別調整，需要家長慢慢嘗試，也可以與兒童青少年相關的心理師、醫師等討論，尋求適當的協助方法。
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資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59344
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