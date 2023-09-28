▲醫：「善終」擁有尊嚴　晚期病人應有選擇權！

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研討會四大課程架構 落實機構與居家照護台中慈院副院長莊淑婷致辭表示，安寧緩和醫療需求擴大，已不再局限於病房，應落實在機構與居家照護。研討會以「醫護另類治療」、「心理暨社會」、「志工心靈成長」和「宗教靈性」四大模組為課程架構，吸引近370位學員參加，其中超過半數為長照居服員及相關工作者。首日課程聚焦在病人自主權利法與安寧緩和結合的理念與臨床實踐，學習如何推動緩和照護關懷，並將其擴展至機構與社區，進而實現病人、家屬和醫療人員的共同滿足。
重視末期生活品質與尊嚴 應讓病人有選擇「我是醫師，當我面臨生命末期時，不願被插鼻胃管。」國立陽明交通大學附設醫院醫師陳秀丹以個人意願帶出《安寧緩和醫療條例》和《病人自主權利法》的重要性，強調這兩項法規旨在保障國人在生命末期不受過度痛苦的折磨。他提到許多先進國家都非常重視末期病人的生活品質與尊嚴，不提供無效的醫療處置。陳秀丹醫師呼籲大家不要害怕談論死亡，應讓病人在臨終時擁有尊嚴選擇，減輕他們的痛苦。
安寧緩和醫療、預立醫療決定 推廣善終理念張永婕是花蓮慈濟醫院安寧病房的醫療志工，特地來台中參加研討會，他說八旬老母親正因為反覆泌尿道感染接受抗生素注射，內心感到相當不捨，聽完陳秀丹醫師的分享後，他明白善終是減輕家人的痛苦，絕非不孝的行為。台中慈濟護理之家日照中心照服員舒玫玲則表示，陳醫師對善終的觀點打破傳統保守觀念，將來在工作中能更有效地向住民和家屬推廣善終的理念。提早申請退休的學員陳小姐善用生命學習做居服員服務病人，他表示豐富的課程讓未曾接觸長照領域的他有更專業的瞭解，對於一直想為自己做預立醫療決定，也有更明確的方向。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59339
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