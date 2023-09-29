上班不苦NOW／中秋不快樂！2成勞工獎金不到500元　近3成兩頭空　

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有61.97%的上班族期盼，公司可以發放1501元以上的中秋禮金，25.35%的上班族則認為發放1001至1500元比較合理，僅有8.45%的人認為發放501元至1000元合理。
實際上，有30.99%上班族表示，公司發放1501元以上，16.9%的人拿到501元至1000元，21.13%的人拿到500元以下。
對於這筆獎金，22.54%的人並無特別規劃，18.31%的上班族選擇存起來，也有15.49%的人藉機繳各種帳單與費用，另有8.45%與7.04%的人會用來聚餐或是購買禮品。
在禮品方面，根據調查顯示，有30.99%的人都收到公司送的月餅禮盒，9.86%的人拿到自家公司商品，7.04%的人收到咖啡或零食禮盒，另也有7.04%收到超商或是百貨禮券，僅4.23%拿到農漁產品。
不過這是上班族最想要的禮物嗎？根據調查，在可複選的情況下，超過半數、50.96%的人最希望拿到超商或是百貨禮券，次之則是15.38%的月餅，其餘依序為10.58%的咖啡或零食禮盒、8.65%農漁產品、3.85%自家公司商品。
被問及「最不希望」公司發什麼中秋禮品，在可複選的情況下，有36.79%的人選擇月餅禮盒，24.53%認為是自家公司商品，17.92%咖啡或零食禮盒、16.98%是農漁產品。
中秋等三節禮金通常數額不多，除了日常生活開銷，部分民眾會花在烤肉、聚餐，人力銀行發言人楊宗斌接受採訪時建議，雖然三節獎金不若年終獎金多，是讓員工享受年節氣氛，若無特別規劃，除了吃吃喝喝，也可以存起來不無小補。
楊宗斌指出，今年的經濟狀況其實沒有比去年好，台灣經濟成長率面臨保一關卡，也有物價通膨情形，確實衝擊到企業發放中秋獎金的比例與金額，禮盒價格也變得比較貴，月餅、蛋黃酥都漲價，也影響企業送禮的意願，至於勞方則多還是期待能拿到接近現金、比較實際的禮品。