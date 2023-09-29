中市生拍攝「回收場的夏天」作品　前進釜山放眼金鐘

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為幫主創團隊於韓國釜山影展及金鐘獎登場前集氣，台中市影視發展基金會特別邀請「回收場的夏天」製作人朝陽科技大學傳播藝術系主任安碧芸及導演陳浩維、製片黃日祺及製片經理黃嬿尹等人於中山73舉辦特映會。除放映作品外，主創團隊也於映後舉辦座談，跟現場觀眾分享拍攝取景過程、個人創作歷程及入圍國際獎項期許等，吸引不少青年學子及影迷朋友到場支持，一同為劇組集氣。
廖烱志表示，台中推動影視產業發展不遺餘力，更是台中大專院校影視相關科系影視創作最大後盾，此次特映會主要為「回收場的夏天」主創團隊於10月4日起登場的釜山國際影展舉辦前集氣，也代表市府大力支持台中在地學生優質作品，期許作品在國際影視閃耀摘獎。
此外，為扶植台中大專院校學生劇組，新聞局與台中市影視發展基金會也規劃於明年辦理「台中協拍校園作品成果聯展」，邀請台中大專院校在校師生參展，除提供中山73映演廳作為放映場地，亦擬邀請影視業界影人參與，藉由產學合作，讓學生作品有更多學習及曝光機會。
林盈志則說，台中市除提供一般影視劇組專業單一窗口協拍服務 ，也持續鼓勵學生劇組創作，協助學生劇組拍攝亦是重要業務項目之一，基金會今年度至9月止已協助20部以上學生劇組作品拍攝，也顯見台中青年學子豐沛的創作能量，日後也將持續協助學生劇組從取景拍攝到作品完成後舉辦特映會，以及辦理校園講座等活動，培育及發掘更多優秀的台中影視創作人才，也期許不論「回收場的夏天」或是未來其他學生作品，都能在國內外入圍、獲獎。
安碧芸及導演陳浩維也表示，「回收場的夏天」全片皆取景台中拍攝，經統整場景拍攝需求後，共蒐集台中近百間回收場資訊，再從中篩選出規模不大且與住家混合的場域，營造濃厚的主題氛圍，實足用心。過程中台中協拍都給予最大的協助，包含臨時路權、場景申請等協助，躍上國際是莫大的殊榮及肯定，也感謝台中市府及基金會的用心，期望之後能有更多機會與市府新聞局與台中協拍合作，一同引領影視相關科系學生走向國際，在國際間發光發熱。
新聞局說，「回收場的夏天」導演陳浩維之前就曾以台中協拍作品「腸躁男孩」獲金穗獎評審團特別獎肯定，「回收場的夏天」場景主要是台中回收場外還包含中區、龍井區、霧峰區等多處道路，以獨特的視角側寫台中街景及地景，尤其利用回收場的場景對比女主角追求自由、青春渴望，細膩刻劃人物心理與現實的衝突，讓人驚豔，該片也將於釜山進行國際放映，並競逐亞洲最佳短片獎。