LINE免費貼圖來了！有人要+1嗎　文化部「庄頭劇場」貼圖超實用

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文化部長史哲表示，庄頭劇場巡演活動以「文化平權」為核心理念，期盼讓各個庄頭的鄉親都能體驗國際劇場級的演出，而專屬庄頭劇場的有趣LINE貼圖，希望讓參與庄頭劇場的感動可以延續及散播。
文化部指出，這款全新的「庄頭劇場 藝日限定」LINE貼圖以螢光綠、沈穩藍及耀眼橘3種顏色，除了符合活動的整體理念，更呈現視覺上的質感。螢光綠色形狀的貼圖代表著親切好相處，是日常聊天的好夥伴；耀眼橘則充滿朝氣與活力，是揪團出遊的最佳伴侶；而沈穩藍的貼圖，則展現出冷靜和專業，象徵對於表演藝術的熟悉。
設計團隊還特別根據日常習慣進行搭配，像是「有人要+1嗎？」、「我快到了！」、「我就靜靜看你表演」等兼具幽默與實用的句子，讓貼圖更具生命力。
文化部表示，本次「庄頭劇場 藝日限定」專屬LINE貼圖，希望讓使用者都能融入「庄頭劇場 藝日限定」的世界，共同創造難忘回憶，並表達對表演藝術的支持，即日起至10月19日前都能免費下載。
文化部說，接下來庄頭劇場將於10月28日前進南投，由紙風車劇團帶來《哪吒鬧龍宮》，並接續在苗栗、屏東、新竹、彰化及宜蘭，分別邀請優人神鼓、阮劇團、朱宗慶打擊樂團、躍演、唐美雲歌仔戲團，與在地團隊聯合演出。更多演出資訊及活動花絮，歡迎至臉書專頁及官方網站查詢。