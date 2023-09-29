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AI概念股撐盤！首波領漲後　法人籲聚焦真正受惠AI、毛利增加企業

▲AI概念股撐盤，本週台股週線翻紅，法人表示，隨著AI相關主題首波領漲後，第二波建議聚焦真正受惠AI、毛利增加的企業。（圖／資料照片）
▲AI概念股撐盤，本週台股週線翻紅，法人表示，隨著AI相關主題首波領漲後，第二波建議聚焦真正受惠AI、毛利增加的企業。（圖／資料照片）

記者李琦瑋／台北報導

受惠盤中部分資金回流AI概念股、PCB和電動車相關，台股昨（28）日支撐指數維持在平盤之上，終場上漲43.38點，收在16353.74點，成交值2565.57億元，週線翻紅、月季線收黑。法人表示，隨著AI相關主題首波領漲後，第二波建議聚焦真正受惠AI、毛利有增加的企業。

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安聯投信台股團隊表示，昨天為中秋連假前的最後一個交易日，加上近期國際情勢與美債波動，壓抑投資氣氛，台股在早盤開平高後，隨即狹幅振盪；後續受惠部分AI主題撐盤，台股區間整理、週線翻小紅。

針對近期台股盤勢，安聯投信台股團隊表示，近期台股走勢變化主要還是分別受到美國聯準會言論、美債殖利率走勢，以及先前雖有明確趨勢支撐、如AI、綠電等相關主題因漲多而面臨評價面拉回整理的盤整格局。

展望後市，安聯投信台股團隊認為，就大方向而言，產業的基本面狀況並沒有太大變化，基本上，市場仍是處在各類資訊的空窗期，同時間對於之前領先反映大趨勢的相關主題，也在一邊等待更多數據、一邊面對評價面與籌碼面的調整。另一方面，近期波動比較大的美債殖利率，也是近期牽動盤勢氣氛與需要觀察的指標之一。

安聯投信台股團隊說，市場對於第4季各廠商營運的預估、訂單狀況等的看法，已有大致輪廓，故現階段市場基本上仍在等待新的數字出來做進一步檢視；換言之，接下來如果沒有更好的消息或是與原先預期有所落差，市場就會依據實際數字或新的產業展望來做反應。

在檢視方向上，安聯投信台股團隊提到，隨著AI相關主題第一波領漲後，第二波就面對更精確的檢視，辨明那些廠商能真正受惠AI投資；聚焦的範圍上，現階段將更相對聚焦在與AI主題有關的關鍵零組件如散熱、CCL、PCB，選股主軸仍依據市佔率增加、滲透率提升、規格提升帶來ASP/毛利增加的企業。

就題材上，安聯投信台股團隊建議IP/ASIC、龍頭晶圓代工、車用電子、伺服器升級解決方案及AI帶動的高速傳輸領域，仍是值得持續關注的標的。

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