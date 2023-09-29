杭州亞運／體育署杭州亞運喊出目標10金！中華隊已經5金到手排第8

2022杭州亞運，體操好手李智凱在杭州亞運拿下男子鞍馬金牌，完成2連霸，加上目前男子網球雙打金牌，女雙也確定會進帳1金1銀，中華隊有機會突破10金目標，就看戴資穎、郭婞淳等好手，以及亞運中華成棒隊、女壘隊能否「吸金」。 我是廣告 請繼續往下閱讀 本屆賽會中華隊共參加33個項目，總人數是760人，其中有521位選手，其他239人則分別是教練、隊職員、醫生、物理治療師、運動防護員及行政人員，組成後勤團隊。1998年的泰國曼谷亞運，是中華隊最風光紀錄，單屆19金，以及全隊77面獎牌，實在驚人，至今難以超越，而近期的話2010年廣州亞運，中華隊也進帳13金，2014年仁川亞運會10面金牌，2018年雅加達亞運，中華隊也是拿下17面金牌的超強成績。中華隊這屆獎牌以柔道好手楊勇緯、連珍羚最快奪金，許皓鋐、李智凱都很令人振奮，之後還有機會看到中華健兒，在比賽中大顯身手。更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。亞運射擊／台灣10公尺空氣手槍女團摘銅 證件妹吳佳穎個人賽第4杭州亞運／莊吉生純台語訪問引人注目！亞運超狂表現再度打響名號亞運現場／中華隊第五金來了！網球男雙莊吉生和許育修聯手寫歷史亞運現場／中華隊已奪4金4銀6銅 總領隊蔡家福加發激勵獎金