本土劇一姐星卉2個月賠百萬！收掉17年婚紗店 痛喊專心當藝人
本土劇一姐星卉在偶像劇《沒有你依然燦爛》與庹宗華搭檔兄妹，拿著哥哥的錢創業，總是有天馬行空的想法。戲外她透露自己也曾因為思慮不夠縝密，做生意2個月就慘賠百萬，她苦笑說：「我不適合天馬行空，我需要理智戰勝衝動的那一種經營模式。」她經營17年的婚紗副業先前因疫情停業，她坦言這件事讓她很痛，目前也不打算重啟，工作重心全面轉回演藝圈。
記者羅凌筠／綜合報導
星卉首度接演偶像劇，不但沒有不習慣，反而覺得自己表達情感更順暢，她說：「生活中我只會講國語，八點檔的台語就必須要用修改成自己習慣的方式背下來。」對於拍偶像劇她也感到相當興奮，拍攝前能完整拿到角色人設，讓她覺得演出能更精準。
星卉和簡嫚書在劇中是創業夥伴，由於星卉此次角色設定為冷面笑匠，時不時會語出驚人，爆出「ㄎㄧㄤ ㄎㄧㄤ」的發言，每每導演在現場講戲時，都會讓劇組笑成一片。但戲外她和簡嫚書都是個性安靜的人，她說：「我們個性很像，沒有拍戲的時候都很安靜的做自己的事情，只有輪到我們上場的時候，才會聊天。」
W劇場《沒有你依然燦爛》每周日晚間8點東森戲劇台40頻道首播、晚間10點TVBS歡樂台42頻道一次連播2集，晚間12點在LINE TV一次上架2集，接著9月8日起每周五晚間12點在中華電信MOD、Hami Video影劇館+正式上線播出。