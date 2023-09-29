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鎖定年輕人！郭台銘推連署行動咖啡車　中秋連假快閃三創

▲拚連署，郭台銘推行動咖啡車，中秋連假期間快閃三創。（圖／郭台銘辦公室提供）
▲拚連署，郭台銘推行動咖啡車，中秋連假期間快閃三創。（圖／郭台銘辦公室提供）

記者余祥／台北報導

為鎖定年輕族群，正在進行獨立參選連署的鴻海創辦人郭台銘與副手賴佩霞，今（29）日起接連3天在台北三創生活園區發起「連署郭董、台灣妥當」連署快閃行動，搭配時下最夯的行動咖啡餐車，搶攻連假逛街年輕選民。

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活動開幕不久，有一位詹姓大學生前來連署站，當場寫一封署名給郭台銘的親筆信。這位詹姓大學生說，他長期以來持續關注郭台銘，很崇拜郭對於企業經營的態度，欽佩郭不顧一切想要把事情做到好的執著。

「他（指郭）就是來為台灣做事的！」詹姓大學生表示，一位那麼善良那麼好的企業家，人生已無所求，此次參選總統卻遭受如此大的攻擊與謾罵，讓他覺得很不捨。他也說，從郭台銘表態參選總統以來，他好幾次到了夜市卻都撲了空，今天路過三創看到行動連署站便馬上參與連署，並寫了一封信想要為郭台銘加油打氣。

郭賴配競選團隊今日於三創生活園區一樓周邊、八德路一段（八德廣場）兩處設置為期三天的快閃連署站。

郭賴配競選團隊短短10日內已在全台「遍地開花」，開設超過百間連署站。郭賴配競選團隊表示，廣開連署站的目的都是為了讓欲連署的支持者能夠以最親民、便利的方式連署，而各地支持者也在連署開跑後，紛紛呼朋引伴湧入參與連署。

而活動期間，民眾只要加入「郭台銘官方Line@」並拍照打卡至社群媒體即可兌換飲品乙杯，而先前在郭粉之間討論度很高的連署站專屬七色紀念筆，也在民眾完成連署後根據連署點不同贈送相應顏色紀念筆乙枝。

郭台銘競選辦公室表示，三創生活結合了科技、潮流、藝術、展演、親子娛樂與動漫文化、探索體驗等元素，這次快閃活動選擇在三創生活，就是為了更親近年輕族群，而這次特別將被動化為主動，希望透過請民眾「喝咖啡」等貼近民眾的方式傳達理念，吸引年輕世代多認識郭台銘，進而將支持理念轉為連署行動，歡迎大家共襄盛舉。

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