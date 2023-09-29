雲林廢鐵工廠發現迫擊砲未爆彈　軍方帶回銷毀

（中央社記者蔡智明雲林縣29日電）雲林縣虎尾鎮某廢鐵工廠28日發現未爆彈，警方獲報封鎖現場並通知軍方未爆彈處理小組協處，確認是「120公厘迫擊砲照明彈」殘體，包裹防爆毯後帶回銷毀。 我是廣告 請繼續往下閱讀 雲林縣警局虎尾分局今天告訴中央社記者，昨天接獲民眾報案，自家的廢鐵工廠進行大清掃時，發現一枚未爆彈，馬上派員前去封鎖現場，並通知軍方處理。警方說，陸軍第十軍團指揮部派出未爆彈處理小組前來協處，確認是一枚「120公厘迫擊砲照明彈」殘體，應為啞彈，通常用於照明使用，將其包裹防爆毯後帶回銷毀。報案民眾表示，廢鐵工廠堆放物品大多為過世長輩所留下的，房子已經整理十多天了，搬出發電機與一些工具後，才發現角落有一枚像迫擊砲彈的物品，因而報警處理。虎尾警分局強調，民眾發現未爆彈應立即報警，千萬不要移動或帶回家收藏，以免發生爆炸意外，警方會馬上轉由國軍相關單位處理。（編輯：郭諭儒）1120929北市男買臭蛋急錄影自保！怨嘆「政府爛掉了」 推卸責任給民眾談「藍白合」突改口！柯文哲：放心最後一定合、勿把人都當成敵人9.1億威力彩獎落高雄！彩券行出現蜥蜴 業者樂喊「福星帶財」中秋連假前談分手！醉男持刀衝女友家 跌倒「刀子插胸口」慘死