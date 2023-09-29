浩角翔起出道18年屢傳不合！真實關係全說了 兄弟早就變「家人」
藝人阿翔（陳秉立）與浩子（謝炘昊）組成團體「浩角翔起」，憑藉超強默契與主持功力，成為台灣最受歡迎的主持團體。不過，出道至今18年，兩人屢傳不合，時常成為媒體關注焦點。事實上，阿翔、浩子的個性截然不同，除了工作，私底下幾乎零互動，就連搭飛機、吃飯都很少在一起，其實他們早已達成默契，選擇尊重對方，而在阿翔與謝忻的不倫戀曝光後，浩子更是在第一時間力挺兄弟：「阿翔永遠是我的家人。」可見兩人的關係早已進化成家人。
記者詹鎰睿／綜合報導
時間回到2003年，阿翔、浩子因參加節目《電視笑話冠軍》結識，而且還是競爭對手，隔年，在淡水漁人碼頭的一場活動後，阿翔、浩子意外發現彼此合作時效果不錯，便決定組成「浩角翔起」一同闖蕩演藝圈，但前面兩年完全不紅，生活一度拮据，所幸在「綜藝教父」黃義雄的幫忙下，2005年與經紀公司簽約正式出道，並跟在綜藝大哥胡瓜的旁邊學習，成為節目《綜藝大集合》固定班底。
直到2007年，浩角翔起僅客串主持一集《食尚玩家》後廣受好評，爾後成為該節目固定主持人，不僅摘下第46屆金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，廣告代言、節目主持等各種邀約更是接到手軟，成為全台最受歡迎的主持團體，各大尾牙、跨年活動均能看見他們身影，實力默契備受肯定。未料，出道至今18年，有關兩人私底下吵架、鬧翻，甚至是表面兄弟的傳聞從沒斷過。
事實上，阿翔、浩子多次分享兩人私下的互動，原來兩人的個性截然不同，浩子個性較為活潑、隨性，與常常悶在心裡的阿翔完全相反，有如冰跟火一樣，而且除了工作，兩人幾乎沒有互動。浩子曾坦言，「我們坐飛機時，都會刻意選最遠的位置！」就連吃飯都一樣，目的就是不想看到彼此。事實上，兩人早已達成默契，清楚知道彼此的個性，認為這就是他們相處的「最佳模式」。
在2019年阿翔與謝忻爆發不倫戀後，浩子不顧外界聲浪，選擇力挺兄弟，更對媒體表示，阿翔永遠是他的家人，足以證明兩人的感情。2022年年初，阿翔還帶著妻子與3位孩子們，一同到浩子家拜年，引發外界熱議，再度打破兩人不合的傳聞。