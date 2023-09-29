Lisa瘋馬秀造型長這樣！一度「脫到剩內衣褲」 表演流程曝光

馬國賢新手爸才當45天就出槌！愛講冷笑話差點害老婆得產後憂鬱症

▲馬國賢升格新手爸，為了炒熱家中氣氛愛講冷笑話，又因太難笑險害老婆得產後憂鬱症。（圖／記者陳明中攝）
▲馬國賢升格新手爸，為了炒熱家中氣氛愛講冷笑話，又因太難笑險害老婆得產後憂鬱症。（圖／記者陳明中攝）

記者蔡依庭／台北報導

方馨和柯叔元為了彌補觀眾的遺憾，再續《美麗人生》前緣，合拍台視最新8點檔《追分成功》，今（29）日出席開鏡儀式記者會。馬國賢是當45天的新手老爸，現在就開始打拚賺錢，這次在戲裡是落魄大哥，被柯叔元笑虧：「那你不用演了。」老來得子的他，因為老婆話不多，就負責炒熱家中氣氛，都會講冷笑話，結果太難笑，搞得老婆一度要產後憂鬱症，但之後又被他的「太難笑」化解。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲方馨（左）和柯叔元合作過無數次。（圖／記者陳明中攝）
▲方馨（左）和柯叔元合作過無數次。（圖／記者陳明中攝）
馬國賢老來得子，沒戲拍時就陪老婆和帶小孩。他透露老婆原本有點產後憂鬱症，但是被他化解，不過因為老婆憂鬱的原因也是來自於他，就是他總是愛講無聊冷笑話，老婆覺得很難笑，為何要自討沒趣呢？他說：「要不然家裡氣氛會凍結。」馬太太是韓國華僑，平時話很少，更沒在看電視綜藝，所以基本上get不到他的笑點，不過之後可能因為他實在太難笑也就釋懷。

▲方馨因放縱飲食1個月小復胖。（圖／記者陳明中攝）
▲方馨因放縱飲食1個月小復胖。（圖／記者陳明中攝）
這回要飾演落魄大哥，對馬國賢來說很有感觸，因為曾經歷過一段低潮，剛好也是在台視發生。他當年剛退伍參演8點檔《流氓教授》，本來簽約10集，但演太爛就被淘汰，最後只演出一場、播出可能連3分鐘都不到，之後便陷入憂鬱症，最慘的是，還窮到一天只吃一餐泡麵，好在現在都苦盡甘來。

▲柯叔元從小就有桃花。（圖／記者陳明中攝）
▲柯叔元從小就有桃花。（圖／記者陳明中攝）
方馨上一檔戲《美麗人生》才殺青沒多久，只讓她休息1個月又開始復工，雖然沒到不習慣，但是因為這陣子飲食都很鬆懈，讓她復胖不少，怕到不敢量體重，現在正在控制飲食，而最讓她困擾的部分是要戒酒「有點痛苦，但還是努力。」

▲蕭景鴻（左）和米可白在劇中有許多對手戲。（圖／記者陳明中攝）
▲蕭景鴻（左）和米可白在劇中有許多對手戲。（圖／記者陳明中攝）
她在戲裡拜桃花求姻緣，現實中沒有這種經驗，柯叔元也是，2人不害羞地說：「因為一直都有桃花。」柯叔元說從國小就有了，同學會寫「勿忘我」，讓一旁方馨小傻眼，回他：「那不是愛。」接著又被虧「那是畢業紀念冊」。既然桃花如此順，柯叔元今晚會和女友一同過中秋嗎？他間接不回應，笑說要回家陪家人，還撂下「每逢佳節倍思親」。

蕭景鴻（阿弟）已經8年沒拍本土劇，中間都在忙做音樂劇和生小孩，而現在孩子大了，就可以專心衝刺戲劇的部分。原本好奇他要拍戲，還有時間回歸團體「Energy」發片嗎？他則不願多談，要大家拭目以待，笑說：「團體不是我一個人。」但坦言團員們之間的時間很難兜在一塊兒，總之又再說一次「拭目以待」。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。
透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。
※ 安心專線：1925
※ 張老師專線：1980
※ 生命線專線：1995

快訊／馬國賢當爸爸了！與小16歲老婆喜迎兒子「父子幸福同框」　

父親節快樂！楊祐寧自嘲女兒不像他　馬國賢當爸：人生又充滿衝勁

馬國賢娶小16歲妻「為求2子努力做人」！自爆情變內幕：差點分手

快訊／才娶小16歲正妹！52歲馬國賢再拋喜訊「嗨喊當爸」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
AI倪珍報新聞