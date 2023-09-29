馬國賢新手爸才當45天就出槌！愛講冷笑話差點害老婆得產後憂鬱症

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這回要飾演落魄大哥，對馬國賢來說很有感觸，因為曾經歷過一段低潮，剛好也是在台視發生。他當年剛退伍參演8點檔《流氓教授》，本來簽約10集，但演太爛就被淘汰，最後只演出一場、播出可能連3分鐘都不到，之後便陷入憂鬱症，最慘的是，還窮到一天只吃一餐泡麵，好在現在都苦盡甘來。
方馨上一檔戲《美麗人生》才殺青沒多久，只讓她休息1個月又開始復工，雖然沒到不習慣，但是因為這陣子飲食都很鬆懈，讓她復胖不少，怕到不敢量體重，現在正在控制飲食，而最讓她困擾的部分是要戒酒「有點痛苦，但還是努力。」
她在戲裡拜桃花求姻緣，現實中沒有這種經驗，柯叔元也是，2人不害羞地說：「因為一直都有桃花。」柯叔元說從國小就有了，同學會寫「勿忘我」，讓一旁方馨小傻眼，回他：「那不是愛。」接著又被虧「那是畢業紀念冊」。既然桃花如此順，柯叔元今晚會和女友一同過中秋嗎？他間接不回應，笑說要回家陪家人，還撂下「每逢佳節倍思親」。
蕭景鴻（阿弟）已經8年沒拍本土劇，中間都在忙做音樂劇和生小孩，而現在孩子大了，就可以專心衝刺戲劇的部分。原本好奇他要拍戲，還有時間回歸團體「Energy」發片嗎？他則不願多談，要大家拭目以待，笑說：「團體不是我一個人。」但坦言團員們之間的時間很難兜在一塊兒，總之又再說一次「拭目以待」。
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