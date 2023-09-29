曾國城6天前同場丁柔安！被問胡瓜熊霓緋聞 連撂4個成語開示
舞台劇《冒牌天使》首演記者會今（29）日舉行，曾國城、楊千霈、唐從聖、陳大天將與劇場粉絲共度中秋夜，曾國城上周六參加徐乃麟兒子徐新洋的婚禮，與胡瓜、丁柔安夫婦同場喝喜酒，被問到胡瓜與20歲啦啦隊女神熊霓過從甚密的緋聞，曾國城連撂4句成語開示：「好像有聽說耶，那就是道聽塗說、空穴來風的事情，不用以訛傳訛，不要隨之起舞。」
記者羅凌筠／台北報導
曾國城以《一字千金 筆武大匯》入圍第58屆金鐘獎益智及實境節目主持人獎，受訪時也吐露入圍的心情，「因為主持人跟節目都雙料入圍，會讓人最振奮，節目入圍的話可能是節目型態評審喜歡，主持人表現差強人意，兩個都入圍就覺得特別被肯定，有沒有得獎已經不重要了。」
楊千霈3月滑雪摔傷破相，當時怕傷口來不及在登台前復原，曾國城當時看了破相的傷口照片驚呼「唉呦」，情況非常嚴重，曾國城也說：「那個破相非常明顯，只能醫美處理，長成這樣好可惜，不過現在恢復很好。」楊千霈也開玩笑說：「我現在美麗動人，城哥一直加感情戲，越加越多。」
楊千霈在舞台劇裡和陳大天有「拆禮物」的買春戲，她笑說：「大天真的很乖，很像小哥（費玉清）一樣在對我，大天碰得很靦腆，其實在裡面『那個』要激烈一點，可以狂放一點嘛。」而楊千霈事前告訴陳大天可以肢體碰觸哪裡的時候，陳大天都處於驚嚇狀態，招認不敢跟女友劉樸報備尺度，「怕演不出對女主角壞壞的感覺。」