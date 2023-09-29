國巨陳泰銘拍賣2.5萬瓶葡萄酒！最貴1瓶610萬、總價估逾16億

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美國CNN日前以「億萬富翁『一生喝不完的酒』將售出25000瓶，價值5000萬美元」為標題，報導台灣億萬富翁陳泰銘將拍賣2.5萬瓶葡萄酒收藏，由蘇富比拍賣行進行，規模將創下拍賣會上有史以來最大、價格最高的葡萄酒收藏。
蘇富比亞洲區葡萄酒部門主管萊西（George Lacey）表示，陳泰銘是台灣電子巨頭國巨（Yageo Corporation）的創辦人兼董事長，其對葡萄酒的知識無人能敵、讓他「自成一國」，收藏葡萄酒長達40年，數量和範圍都非常驚人，讓他成為了獨一無二的收藏家。
萊西也提到，「目前他酒窖裡的葡萄酒多到任何人一輩子都喝不完，但葡萄酒是用來喝的。」
報導指出，雖然蘇富比拍賣行不願透露陳泰銘收藏的葡萄酒實際數量和確切規模，但蘇富比發言人透過電子郵件向《CNN》證實，他的酒窖中的酒瓶數量「遠達6位數」，而在售的酒只佔他總藏品的「一小部分」。
蘇富比指出，陳泰銘從1970年代開始收藏波爾多（Bordeaux）地區的葡萄酒，後來開始收藏當時還不太流行的勃根地紅酒。勃根地紅酒指的是傳奇的塔須園（La Tâche）出產的特定年份紅酒，為此次拍賣會上最有價值的紅酒，包括2瓶1985年產的6升「美杜莎」（Methuselah），每瓶估價12萬至19萬美元（約新台幣328至605萬）；另一瓶1999年產的「美杜莎」，則預計拍得10萬至13萬美元（約新台幣318至414萬）；而1971年產的3升耶羅波安瓶（Jeroboam）預估售價則落在11萬至14萬美元（約新台幣350至446萬）。
除此之外，這批收藏品還包括一瓶罕見的6升「彼得綠堡」（Château Pétrus）紅酒，蘇富比稱其為「在葡萄酒收藏家之間具有傳地位」的波爾多紅酒，預計拍得6.5萬美元（約新台幣207萬），另外還有勃根地白酒及唐培里儂（Dom Pérignon）、庫克（Krug）香檳等酒藏。
蘇富比為陳泰銘的酒藏拍賣命名為「美食家的地圖」（The Epicurean’s Atlas），拍賣會將在一年內分5次進行，首次將於今年11月在香港登場，未來預計在美國紐約、法國巴黎、勃根地舉行。