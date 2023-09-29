中華職棒／DJSODA之夜！大秀EDM辣舞 跟樂天舞王曾仁和開球成功
被封為「韓國性感女神」的亞洲百大DJ「DJ SODA」為中華職棒樂天桃猿「月娘趴」開球，今天搭配投手曾仁和一起完成好球，球迷熱情大呼：「我們愛DJ SODA！」
記者吳政紘/綜合報導
DJ SODA亮麗的外表及傲人的身材讓她受到眾多粉絲喜愛，除了在韓國是家喻戶曉的知名人士外，也時常受邀到國外巡迴表演，在世界各地的人氣都相當高。樂天桃猿邀請DJ SODA擔任主題趴「Girls Day」的看板人物，當時許多人紛紛許願請DJ SODA來開球。
今天SODA回應球迷期待，在中秋節當天來到樂天桃園棒球場開球，不但大逛商品部，還逗趣尋找李多慧的人形看板，她更特別想要看球場DJ室，更小秀了一段EDM，樂天貼心地在大螢幕上秀出歡迎SODA的圖。SODA也在球迷面前大方秀出自己的招牌EDM辣舞和桃猿加油舞!
SODA也和Rakuten Girls相見歡，Rakuten Girls特別為她編了一段「超級喜歡DJ SODA」加油舞，她在開球特別用中文說：「大家好！」，SODA覺得Rakuten Girls很可愛，在逛球場的時候好多人跟她打招呼，她特別謝謝大家，局間登上禮砲車在球場送禮物給球迷，讓今天完全變成SODA之夜！