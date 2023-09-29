華府加強與太平洋島國關係　馬紹爾群島續簽安全協定

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綜合「日經亞洲」（Nikkei Asia）與路透社報導，馬紹爾群島國會已通過接受這項協定的決議，預計很快就會獲得認證。美國已與密克羅尼西亞和帛琉續簽「自由加盟協約」。
這些協議在增強美國軍力方面發揮關鍵作用。馬紹爾群島的瓜加林環礁（Kwajalein Atoll）是美國彈道飛彈測試場所在地，也是太空相關計畫的重要基地。根據美國中央情報局（CIA），瓜加林環礁還設有支援全球衛星定位系統（GPS）的4座專用地面天線之一。
馬紹爾群島以美國過去在比基尼環礁（Bikini Atoll）進行核武試爆後，未能提供足夠補償為由，在續簽談判中要求美國的額外支持。
路透社昨天報導，美國也將支持一項海底網路電纜計畫，新電纜將連接美屬薩摩亞（American Samoa）和關島這兩個美國屬地，並延伸至另外12個太平洋島嶼。
美國總統拜登25日與太平洋島國領袖召開一年多來的第2次高峰會。官員表示，拜登承諾投資包含海底電纜在內的新基礎建設，目的是要抑制中國在華府認為具有戰略重要性的地區進行擴張。
拜登也承諾與國會合作，在用於減緩氣候變遷影響、促進經濟成長、打擊非法捕撈和改善公共衛生的計畫投資2億美元。
國家安全會議（NSC）印太事務主任芮普胡伯（Mira Rapp-Hooper）今天透過電話會議告訴記者，拜登、美國國務卿布林肯（Antony Blinken）和太平洋島國領袖之間的對話是「合作性、建設性、前瞻性的，我認為最重要的是，美國政府官員悉心傾聽意見」。
主管東亞和太平洋事務的國務院助卿康達（Daniel Kritenbrink）則在電話會議中表示，美國將「很快」與3個太平洋島國達成並實施「自由加盟協約」。（譯者：王嘉語/核稿：陳昱婷）1120929