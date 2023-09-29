中秋烤肉不烤焦！食藥署：越焦有害物越多、籲難烤食材先烹再烤
今（29）日就是中秋節了！家家戶戶喜愛在中秋佳節烤肉，食品藥物管理署指出，食材經高溫燒烤後所產生的多環芳香族碳氫化合物含量，會隨著燒焦程度增加而提高，提醒民眾食材避免過度烤焦，針對較難烤的食材先以蒸、煮或微波等方式烹煮後再烤，以縮短燒烤時間、減少有害物質的產生。
記者李琦瑋／台北報導
食藥署曾選擇豬里肌肉片為食材，以各式市售烤肉網及烤肉盤進行燒烤，測試重金屬之遷移，結果發現，肉片均未檢出重金屬鉻、鎳、鎘、鉛及鋁，僅檢出極微量之鋅，其含量小於「台灣地區食品營養成份資料庫」中所載之豬里肌肉中鋅含量，顯示檢出之鋅應為肉片本身含有，而非自烤肉器具遷移。
食藥署亦曾挑選甜不辣、吐司、肉片及香腸等烤肉常用食材，觀察不同燒烤程度處理後的多環芳香族碳氫化合物（食品經不完全燃燒或高溫裂解所產生的污染物）的含量變化，結果顯示，相較於正常燒烤，食材烤焦後所含的多環芳香族碳氫化合物含量顯著增加。
食藥署呼籲民眾，可以放心選用市售烤肉器材，惟食材應避免過度烤焦，一旦烤焦就不要再食用，太厚或太大片的食材建議可先切成小片後再烤，或針對較難烤的食材先以蒸、煮或微波等方式烹煮後再烤，以縮短燒烤時間，除了可減少有害物質的產生，也可多點時間與親友相聚，過個健康又快樂的中秋節。