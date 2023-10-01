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10月追星／金世正、2PM李俊昊一起來台灣互尬！台北新北也太熱鬧

▲《驅魔麵館》金世正（左）跟《歡迎來到王之國》的2PM成員李俊昊，恰巧都於10月14日在台辦見面會，2人的活動門票已全數賣光。（圖／金世正、李俊昊IG）
▲《驅魔麵館》金世正（左）跟《歡迎來到王之國》的2PM成員李俊昊，恰巧都於10月14日在台辦見面會，2人的活動門票已全數賣光。（圖／金世正、李俊昊IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

2023年不知不覺就來到了10月，雖然不敵7、8月暑假期間日、韓星來台的盛況，但本月仍有不少男神女神降臨寶島，包含主演《D.P：逃兵追緝令》系列劇風靡海內外的丁海寅；在《驅魔麵館2》中有著帥氣武打動作的金世正；《歡迎來到王之國》的「具元」霸氣本部長李俊昊；「少女時代」最長美腿秀英；MAMAMOO+的頌樂、玟星等人，都將在10月的每個週末，接力與粉絲同樂。

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▲10月來台日本、南韓藝人行程表。（NOWnews製圖／微樂客Will Music LTD、華藝娛樂、Live Nation Taiwan、瘋潮娛樂、ONINN ASIA、D-SHOW、Welcome Music、執行力整合行銷、希林國際、星月文創有限公司 Starmoon）
▲10月來台日本、南韓藝人行程表。（NOWnews製圖／微樂客Will Music LTD、華藝娛樂、Live Nation Taiwan、瘋潮娛樂、ONINN ASIA、D-SHOW、Welcome Music、執行力整合行銷、希林國際、星月文創有限公司 Starmoon）
《驅魔麵館》系列劇女主角金世正會唱會跳又好會演，該劇續集《驅魔麵館2：全面回擊》9月才播畢，她馬上就「跳出」螢光幕飛來台灣見粉絲，原本只開一場的金世正，因為人氣爆棚關係，決定再加場，10月14日、15日的2場演出門票均完售，女神魅力不容小覷。

2PM成員李俊昊因為主演《衣袖紅鑲邊》的關係，使得在團中人氣大洗牌，成為近年少男少女最愛的男神；他之後接下《歡迎來到王之國》擔綱男主角，跟「少女時代」潤娥大談油膩戀愛，霸氣又寵女友的人設，再讓他名氣攀升；人氣直接反映在8月他於信義區的品牌活動上，主辦當時調度數名義警維持現場1000多人的秩序；不到2個月，他也確定要在10月14日來台開見面會，門票開賣即秒殺，驗證他火熱的魅力。

「少女時代」雖然來過台灣數次，但成員秀英是第一次在台舉辦見面會，她有望於10月15日的活動上，帶來NewJeans《Hype Boy》、LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》、BLACKPINK《Shut Down》、IVE《I AM》等時下熱門夯曲，台灣SONE（粉絲名）千萬別錯過。

日本、韓國藝人10月來台行程表：

「NINE to SIX」全珉奎、金鐘亨粉絲見面會
時間：10月1日（日）17：00
地點：HANASPACE花漾展演空間

金在煥粉絲見面會
時間：10月1日（日）18：30
地點：信義劇場 Legacy MAX

P1Harmony演唱會
時間：10月4日（三）19：00
地點：Zepp New Taipei

丁海寅粉絲見面會
時間：10月7日（六）19：00
地點：台北國際會議中心TICC

金世正演唱會
時間：10月14日‬（六）18：00、10月15日‬（日）18：00
地點：Zepp New Taipei

Apink鄭恩地演唱會
時間：10月14日‬（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

2PM李俊昊粉絲見面會
時間：10月14日‬（日）18：00
地點：臺北流行音樂中心表演廳

早安家族旗下Tsubaki Factory演唱會
時間：10月15日（日）15：00
地點：HANASPACE花漾展演空間

「少女時代」秀英見面會
時間：10月15日‬（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC

TEEN TOP演唱會
時間：10 月 21 日（六） 19：00
地點：Zepp New Taipei

ROH TAEHYUN粉絲見面會（嘉賓：KENTA・SANGGYUN）
時間：10月21日（六）19：30
地點：Clapper Studio

MAMAMOO+頌樂、玟星演唱會
時間：10月22日（日）13：00、19：00
地點：台北國際會議中心TICC

CNBLUE鄭容和演唱會
時間：10月28日（六）18：00
地點：天母體育館

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