10月追星／金世正、2PM李俊昊一起來台灣互尬！台北新北也太熱鬧

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2PM成員李俊昊因為主演《衣袖紅鑲邊》的關係，使得在團中人氣大洗牌，成為近年少男少女最愛的男神；他之後接下《歡迎來到王之國》擔綱男主角，跟「少女時代」潤娥大談油膩戀愛，霸氣又寵女友的人設，再讓他名氣攀升；人氣直接反映在8月他於信義區的品牌活動上，主辦當時調度數名義警維持現場1000多人的秩序；不到2個月，他也確定要在10月14日來台開見面會，門票開賣即秒殺，驗證他火熱的魅力。
「少女時代」雖然來過台灣數次，但成員秀英是第一次在台舉辦見面會，她有望於10月15日的活動上，帶來NewJeans《Hype Boy》、LE SSERAFIM《ANTIFRAGILE》、BLACKPINK《Shut Down》、IVE《I AM》等時下熱門夯曲，台灣SONE（粉絲名）千萬別錯過。
日本、韓國藝人10月來台行程表：
「NINE to SIX」全珉奎、金鐘亨粉絲見面會
時間：10月1日（日）17：00
地點：HANASPACE花漾展演空間
金在煥粉絲見面會
時間：10月1日（日）18：30
地點：信義劇場 Legacy MAX
P1Harmony演唱會
時間：10月4日（三）19：00
地點：Zepp New Taipei
丁海寅粉絲見面會
時間：10月7日（六）19：00
地點：台北國際會議中心TICC
金世正演唱會
時間：10月14日（六）18：00、10月15日（日）18：00
地點：Zepp New Taipei
Apink鄭恩地演唱會
時間：10月14日（六）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
2PM李俊昊粉絲見面會
時間：10月14日（日）18：00
地點：臺北流行音樂中心表演廳
早安家族旗下Tsubaki Factory演唱會
時間：10月15日（日）15：00
地點：HANASPACE花漾展演空間
「少女時代」秀英見面會
時間：10月15日（日）18：00
地點：台北國際會議中心TICC
TEEN TOP演唱會
時間：10 月 21 日（六） 19：00
地點：Zepp New Taipei
ROH TAEHYUN粉絲見面會（嘉賓：KENTA・SANGGYUN）
時間：10月21日（六）19：30
地點：Clapper Studio
MAMAMOO+頌樂、玟星演唱會
時間：10月22日（日）13：00、19：00
地點：台北國際會議中心TICC
CNBLUE鄭容和演唱會
時間：10月28日（六）18：00
地點：天母體育館