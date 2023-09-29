圖輯／王冠閎奪銀顏值高又有實力！終結中華隊游泳獎牌荒成救世主

「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，先是放棄100公尺蝶式比賽，但最後仍在男子蝶式200公尺奪銀，是台灣史上第三位在亞運奪銀的選手，而這也是中華游泳代表隊，睽違25年來，首面獎牌，《NOWnews今日新聞》就整理了王冠閎的精彩奪銀瞬間照片，讓大家回味他的精彩表現。 我是廣告 請繼續往下閱讀 ▲「台灣蝶王」王冠閎在200公尺仰式決賽，游出1分54秒53的成績拿下銀牌，終結中華游泳隊25年的獎牌荒。（圖/特派記者葉政勳攝）▲王冠閎出色的外型及身材，讓他吸引許多粉絲。（圖/特派記者葉政勳攝。）▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）台灣近幾屆亞運游泳成績不佳，自從2010年廣州亞運程琬容在女子400混摘銅後，台灣已經有長達兩屆13年時間未能再拿下游泳亞運獎牌，台灣上一個獲得亞運游泳男子獎牌恰恰是王冠閎的教練黃智勇在1998年曼谷亞運奪下男子100自銅牌，今年王冠閎順利在男子200蝶奪牌後，也將奪牌魔咒解除。▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）王冠閎在東京奧運200蝶預賽曾創下個人最快的1分54秒44全國紀錄，經歷確診低潮後，在今年從春季賽1分56秒74到5月全大運的1分55秒42，再到世錦游進決賽的1分55秒43以及成都世大運以1分55秒69奪銀。▲杭州亞運男子蝶式200公尺決賽，中華隊王冠閎奪銀、中國選手陳俊兒奪銅。（圖／特派記者葉政勳攝）「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）▲杭州亞運男子蝶式200公尺決賽，中華隊王冠閎奪銀、中國選手陳俊兒奪銅。（圖／特派記者葉政勳攝）▲杭州亞運男子蝶式200公尺決賽，中華隊王冠閎奪銀，跟教練團相擁。（圖／特派記者葉政勳攝）更多「杭州亞運精采時刻」相關新聞。杭州亞運／王冠閎又帥又猛不愧台灣蝶王！終結中華游泳25年獎牌荒亞運現場／好威！王冠閎200公尺蝶式奪銀牌 台灣近25年第一人亞運游泳／王冠閎200蝶晉級決賽！追隨恩師腳步 今晚爭取奪牌亞運游泳／「台灣蝶王」王冠閎發燒身體不適！100公尺蝶式棄賽