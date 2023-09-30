明揚大火釀嚴重死傷！柯文哲發表消防政策　拋提升安全6大解方

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柯文哲在影片中表示，首先應建立「安全環境管制E化平台」，採取聯合稽查、資訊公開方式，建立智慧派遣系統，透過平時稽查，救災時就可立即掌握必要資訊；其次是比照美國聯邦緊急事故管理總署（FEMA），統合防救災力量與資源，指揮災害救急業務。
柯文哲指出，三是應增加消防、防救災預算，提高至少50%，除增加人力、汰換老舊設備，同時引進先進消防設備，例如消防機器人、紅外線空拍機等研發運用。
第四是強化減災。柯文哲認為，防災優於救災，應強化場所落實防火設施與防火規劃，加強「防火管理人」職責，並落實聯合稽查、加重違規裁罰，必要時停業、斷水電、撤照。
柯文哲提出第五項解方是儘速補足人力、勤務專業化。他指出，要將「消防服務人口比」逐年調高到與國際接軌，提高消防人員福利待遇以吸收優秀人才，提高義消裝備、專業訓練及福利，積極招募義消並鼓勵參與消防特考。
柯文哲說，第六點是支持消防員成立工會、建立「消防員溝通平台」，打造友善工作環境。
此外，談及屏東工廠大火釀嚴重死傷，消防員工作權益促進會呼籲現任總統及4位總統參選人，立即支持開放消防員組工會等訴求；柯文哲對此表達支持，並強調應建立「消防員溝通平台」。（編輯：林克倫）1120929