9/28亞運成績統計／單日狂掃2金　中華隊4金4銀6銅、排名第8

亞運游泳／王冠閎是大賽型選手　恩師透露他擁有超強抗壓力的原因

▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，他的家庭背景和成長環境，給予他極大的抗壓能力。（圖／特派記者葉政勳攝影）
▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，他的家庭背景和成長環境，給予他極大的抗壓能力。（圖／特派記者葉政勳攝影）

特派記者黃建霖/杭州報導

在日本好手本多燈以1分53秒15打破亞運會紀錄、以及陳俊兒、牛廣盛、森本哲田、文陞優等多位伯仲之間的中日韓好手夾殺下，王冠閎今（29）日頂住壓力，在200公尺蝶式奪下銀牌。在如此之大的壓力下，還能保持平常心，發揮出超乎預期的表現，王閎冠是擁有大賽心理素質的選手，恩師黃智勇在受訪時也表示，這和他的家庭以及成長背景有關。

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黃智勇這次擔任中華游泳隊的隨隊教練，他過去也是王冠閎的基層教練，看著他成長、並一路給予許多建議。他眼裡的王冠閎水性好、好勝心強，擁有成為一名好泳將的素質，但更難能可貴的是，他擁有強大的抗壓能力以及面對挫折的健康心態，這讓他能從一群游泳天才中脫穎而出，成為一名出色的運動員。

王冠閎家人不計勝負、給予極大的支持和鼓勵　培養他對於失敗的平常心

▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，在中日韓好手的競爭下還能游出這樣的好成績，展現自己強大的心理素質。（圖／特派記者葉政勳攝影）
▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，在中日韓好手的競爭下還能游出這樣的好成績，展現自己強大的心理素質。（圖／特派記者葉政勳攝影）
「冠閎真的是這幾年台灣難得一見的好手，其實這次他的臨場發揮比我們預期的還好。」黃智勇說，這次排在王冠閎前面的是東京奧運銀牌得主本多燈，實力明顯比其他人高出一截，而2-5名的選手實力都十分相近，很難說誰一定能搶下獎牌，「所以冠閎今天的發揮真的很出色，才有機會為台灣爭取一面獎牌。」

在這樣的綜合性運動會大賽上、又承受著如多的期望和關注，王冠閎為何能克服壓力拿到好成績？這和他的生長環境及家庭教育有關。在這次決賽前，王冠閎的媽媽正在日本遊玩，還傳了一封簡訊寫道：「寶貝加油！我要去買LV囉。」讓本人看到後啼笑皆非。這樣有趣的家人互動，其實就說明了原因。

黃智勇透露，其實王冠閎的家人在他成為泳將的路上給了很大的支持，而且不管輸贏都會持續鼓勵，也讓他養成了正面看待逆境、以及不畏懼失敗的個性。

「我覺得他的抗壓性和他從小的生長環境和家庭有很大的關係，加上他自己的學習能力也強，知道要如何變得更好，這是他在大賽取得好成績一個重要的原因。」黃智勇這樣說道。

奧運未進決賽的挫折打擊沒能擊垮他　王冠閎再起、亞運奪銀

▲王冠閎奪下200公尺蝶式銀牌，下一屆奧運有機會爭取獎牌，闖下中華隊歷史新頁。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲王冠閎奪下200公尺蝶式銀牌，下一屆奧運有機會爭取獎牌，闖下中華隊歷史新頁。（圖／特派記者葉政勳攝）
不過王冠閎也並非沒有經歷挫折，他在東京奧運男子200公尺蝶式準決賽上游出1分55秒52的成績，分組排名第6、總排名第13，未能游進決賽。但其預賽1分54秒44的成績，在決賽可以摘銅，壓力當時還是在這位好手身上留下一些負擔。

不過那一次的經驗對他來說肯定是寶貴的，黃智勇說，其實選手能踏上亞、奧運這樣的大舞台，對他本身來說就是一種肯定；能與頂尖選手進行較量，則是最好的學習方式。王冠閎能在挫折後很快振作、並吸取其中經驗，就是他心理素質強大的體現。

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