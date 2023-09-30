中秋連假第2天！國道18路段車多易塞　國5車潮恐至深夜

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此外，高公局研判，在北部地區部分，國5南向南港系統至頭城路段在白天會有車多的情形，而國1北向圓山至大華系統、國1南向楊梅至新竹、國3南向土城至關西則是在上午時段會出現車多情形，下午則會出現北向車潮，像是國1北向苗栗至湖口、國3北向關西至大溪，要特別注意的是國5北向宜蘭至坪林路段，車潮從早上開始出現直至深夜。
中部地區國道上午主要是南向車潮，像是國1南向彰化系統至埔鹽系統、國3南向快官至霧峰系統、國3南向草屯至名間路段，下午同樣會出現北返車潮，像是國1北向西螺-埔鹽系統、國1北向南屯至后里路段、國3北向竹山至中興路段、國3北向草屯至霧峰路段、國3北向龍井至大甲路段中午過後都會出現車多的情形。南部國1北向鼎金系統至高科路段、國1北向大灣至台南系統、國10西向仁武至左營端路段下午會出現車多。
至於國道相關疏導措施包括5-12時封閉國1埔鹽系統、西螺、國5石碇及坪林南向入口匝道、12-21時封閉國1虎尾、埔鹽系統及國3西濱北向入口匝道、13-18時國5 蘇澳、羅東、宜蘭及頭城之北向入口高乘載管制、單一費率、0-5時暫停收費、開放路肩、替代道路、匝道儀控等，高公局建議，西部國道南向用路人儘量12時以後出發；國5南向用路人建議17時以後出發，並可多利用公共運輸，如自行開車請善用時間、空間分流，短途不上國道，南北長途利用台61線替代國1國3。