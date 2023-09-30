亞運游泳／奧運已不是遙遠的夢！黃智勇：王冠閎是泳壇指標性人物

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亞運奪銀是實力的體現 王冠閎已經具備和國際一級好手爭雄的本錢
這一屆亞運，王冠閎在各國好手的激烈競爭中脫穎而出，最終僅次於打破大會紀錄的日本名將本多燈的1分53秒15，以1分54秒53奪銀。這樣的數字並非是運氣或臨場爆發。
「游泳的秒數是最客觀的，他在練習時1分55秒的成績就游了4、5次，在國外比賽也游得很好，包括之前的世大運和世錦賽，這肯定對他在心理方面有鼓勵的作用，他發現自己的能力有到這個水準。」黃智勇透露，王冠閎在亞運賽會前就已經達到了這個層級，所以這次的成績不是偶然，而是他努力的體現。
王冠閎將成泳壇指標性人物 巴黎奧運或有機會再書寫歷史
黃智勇參加過兩屆奧運，但他自認自己當時是以「看偶像」的心情前往，與前8的選手還有一段差距，「但冠閎現在其實是有進複賽和決賽的實力的，他有能力去挑戰最高的舞台，已經超過我們當年的程度。」
黃智勇稱「王冠閎是具備國際水準的台灣選手」，也將是台灣「泳壇的指標人物」。在此之前他需要一面大賽獎牌來證明自己。這位前台灣奧運泳將說到此，也被情緒所溢滿，感性說道：「很恭喜他做到了，賽前的準備非常艱辛，或許以後可以來回想，今天真的是里程碑般的一天。」
在東京奧運會上，台灣對於王冠閎有很深的期待；而明年的巴黎奧運，夢想或許有望化為可能。黃智勇希望他還是一步一腳印，專注於自己，將好的訓練反映在比賽成績上面。
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