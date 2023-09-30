9/29亞運成績統計／男雙再添金牌　中華隊5金6銀9銅、排名第8

亞運游泳／奧運已不是遙遠的夢！黃智勇：王冠閎是泳壇指標性人物

▲王冠閎奪下200公尺蝶式銀牌，下一屆奧運有機會爭取獎牌，闖下中華隊歷史新頁。（圖／特派記者葉政勳攝）
▲王冠閎奪下200公尺蝶式銀牌，下一屆奧運有機會爭取獎牌，闖下中華隊歷史新頁。（圖／特派記者葉政勳攝）

特派記者黃建霖/杭州報導

25年的等待，王冠閎終於在杭州亞運上接下師傅黃智勇的火炬，成為自1998年曼谷亞運之後，又一位在游泳項目奪牌的台灣選手。但這並不是路途的終點，黃智勇認為王冠閎已經具備衝擊巴黎奧運決賽的能力，也將會是台灣游泳歷史上指標性的人物。

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「我參加過兩屆奧運，但那時台灣離奪牌的目標還很遠，要進前8或是進決賽都很困難，基本上是抱著朝聖的心態前去。但冠閎跟我們不一樣，他有更大的目標在。冠閎是大賽型的選手，更多的壓力，我想會讓他更有動力。」黃智勇曾在3年前東京奧運周期時這樣說道，第一次參加奧運之時，王冠閎只有不到20歲，他預賽游出分組第二、成績甚至可以在決賽拿牌，已經嶄露出驚人天賦。

▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
▲「台灣蝶王」王冠閎在這次杭州亞運一度發燒，身體不適，最後仍在男子蝶式200公尺奪銀。（特派記者葉政勳攝）
亞運奪銀是實力的體現　王冠閎已經具備和國際一級好手爭雄的本錢

這一屆亞運，王冠閎在各國好手的激烈競爭中脫穎而出，最終僅次於打破大會紀錄的日本名將本多燈的1分53秒15，以1分54秒53奪銀。這樣的數字並非是運氣或臨場爆發。

「游泳的秒數是最客觀的，他在練習時1分55秒的成績就游了4、5次，在國外比賽也游得很好，包括之前的世大運和世錦賽，這肯定對他在心理方面有鼓勵的作用，他發現自己的能力有到這個水準。」黃智勇透露，王冠閎在亞運賽會前就已經達到了這個層級，所以這次的成績不是偶然，而是他努力的體現。

▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，他的家庭背景和成長環境，給予他極大的抗壓能力。（圖／特派記者葉政勳攝影）
▲王冠閎在200公尺蝶式奪下銀牌，下一個目標自然是在巴黎奧運爭取佳績。（圖／特派記者葉政勳攝影）
王冠閎將成泳壇指標性人物　巴黎奧運或有機會再書寫歷史

黃智勇參加過兩屆奧運，但他自認自己當時是以「看偶像」的心情前往，與前8的選手還有一段差距，「但冠閎現在其實是有進複賽和決賽的實力的，他有能力去挑戰最高的舞台，已經超過我們當年的程度。」

黃智勇稱「王冠閎是具備國際水準的台灣選手」，也將是台灣「泳壇的指標人物」。在此之前他需要一面大賽獎牌來證明自己。這位前台灣奧運泳將說到此，也被情緒所溢滿，感性說道：「很恭喜他做到了，賽前的準備非常艱辛，或許以後可以來回想，今天真的是里程碑般的一天。」

在東京奧運會上，台灣對於王冠閎有很深的期待；而明年的巴黎奧運，夢想或許有望化為可能。黃智勇希望他還是一步一腳印，專注於自己，將好的訓練反映在比賽成績上面。

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