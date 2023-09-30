杭州亞運／台灣最大獎牌庫！施沛妤亞運滑輪溜冰奪金完美接班
在各大運動賽會上，滑輪溜冰一直是台灣最大的獎牌庫來源之一，過去幾年楊合貞、李孟竹等好手在許多國際賽上為台灣拿下多面獎牌，如今楊合貞即將退休，年僅18歲的小將施沛妤在杭州亞運上奪下金牌，展現強勢接班的氣勢。
記者吳忠育/綜合報導
施沛妤從幼稚園時期就開始學直排輪，在2019年全中運一口氣摘下女組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽、15000公尺淘汰賽、300公尺計時賽及500+D公尺爭先賽金牌等四面金牌，一舉打響名號，隨後幾年她在全中運也有非常優異的表現，甚至還突破國女組滑輪溜冰（競速）1000公尺爭先賽大會紀錄。
2022年的阿根廷世錦賽，施沛妤一舉奪下青年女子組3000公尺接力賽、青年女子組1000公尺爭先賽、500公尺+D 青年女子組等三面金牌，另外還有1萬公尺計分淘汰賽銅牌和1萬記點賽銀牌等佳績，總共三金一銀一銅的表現讓她受到矚目，眾人也非常期待她在未來國際賽場上的表現。
上屆雅加達亞運，台灣滑輪溜冰代表隊一共進帳2金、1銅的成績，本屆杭州亞運競速溜冰女子10000公尺計點淘汰賽中，台灣女將施沛妤與前輩楊合貞聯手包辦金牌和銀牌，亞運初登板就有如此亮眼的成績，相信在未來的比賽中，施沛妤能夠為中華隊奪下更多面獎牌。