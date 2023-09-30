解決高齡農民痛點！農險理賠有新招　AI大數據、風災自動下款理賠

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李志昌認為，由於氣候變遷，今年侵台颱風有增加的趨勢，造成農民不小的災損。以明台產險承保的柚子保險為例，今年7月杜蘇芮颱風及9月海葵颱風共造成台南、宜蘭、新北市八里等農民約6百萬元賠款，因此農業保險對於保障農民收入穩定相當重要。
李志昌進一步說明，台灣農民平均年齡64歲，對於複雜的保單條款與理賠流程較不熟悉，當發生颱風之際，不見得知道是否可以理賠、或是如何申請理賠，因此，「農險理賠快易通」即可解決高齡農民的痛點，方便快速又不會遺漏，有助減少投保疑慮、提升投保意願。另由於理賠流程簡易，紙本保單查閱需要性降低，因此明台亦將推廣農險電子保單，農民投保後透過手機簡訊即可收單、並有第三人存證備查，從投保到理賠過程全程無紙化，符合數位科技與節能減碳的新趨勢。
明台產險強調，「消除飢餓、達成糧食安全」是聯合國17項永續發展指標（SDGs）的重要項目之一，因此，長期支持綠色農業發展，具體落實永續金融與綠色商品推廣，目前為國內農業保險第二大承保公司，也透過各地農、漁會提供農業機械設備、太陽能板、汽機車、住宅、傷害與健康等農民所需之各種產險，期許成為台灣農業發展與農民安心安全的永續夥伴。
明台產物保險公司進一步說明，經過溫室氣體盤查，產險業本身營運碳排有限，主要來自於承保汽機車、工廠等業務所分攤的保戶碳排；而農業保險屬於低碳排業務、甚至未來有機會成為負碳排或產生碳匯，有助於達成淨零排放的目標。