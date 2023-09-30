共和黨眾議員不挺自家法案　美國政府幾乎確定關門

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共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）原本希望黨內開支法案有關邊境的規定能說服至少9名強硬派眾議員支持。
民主黨曾警告，共和黨的法案將削減貧困婦女和兒童的福利及撲滅野火的資源。最終有21名強硬派共和黨籍眾議員倒戈，加入民主黨否決法案的行列。
眾議院民主黨領袖傑福瑞斯（Hakeem Jeffries）告訴媒體：「我們正處於一場持續數月的共和黨內戰之中，如今政府面臨災難性的關門威脅。」
許多共和黨籍眾議員也對黨內強硬派同志感到失望。
麥卡錫和美國總統拜登今年6月達成協議，將2024財年機關開支設在1.59兆美元，但蓋茨（Matt Gaetz）等強硬派認為應該再刪1200億美元。
國會議員並未考慮削減社會安全制度和聯邦醫療保險（Medicare）等大眾福利計畫，這些計畫在政府6.4兆美元預算中占較大比例。
強硬派認為，國會應該把重點放在個別開支法案，而不是暫時延長撥款，縱然這會導致政府關閉。
與此同時，聯邦參議院一直在推動一項跨黨派的臨時開支法案，為政府提供資金至11月17日，但目前不清楚何時付諸表決。
麥卡錫在他支持的法案闖關失利後告訴媒體：「一切還沒結束，我還有其他辦法。」但他不願透露辦法為何。
如果國會未能在美東時間10月1日凌晨0時1分（台灣時間中午12時1分）之前通過一項可呈送拜登簽署成為法律的開支方案，美國國家公園將關閉，證券管理委員會（SEC）將暫停大部分監管活動，且多達400萬名聯邦雇員的薪資將受到影響。
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天表示，政府關門將導致小型企業和兒童相關計畫空轉，從而「敗壞」美國經濟進展，並可能延誤重大基礎設施改善。
這次政府關門將會是10年來的第4次。
拜登警告，政府關門恐怕會對武裝部隊造成嚴重影響。他在美國最高將領密利（Mark Milley）退休儀式上說：「在國軍首當其衝之際，我們不能玩政治。這絕對是失職。」（譯者：盧映孜/核稿：曾依璇）1120930