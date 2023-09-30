總統民調有4趨勢！日本學者分析：藍白整合很有機會超越賴清德

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小笠原欣幸說，對於每間機構的民調結果有所差異，部分原因可以理解，但有些卻令人費解，例如同樣是賴清德的支持率，使用網路大型樣本的菱傳媒民調結果為42.5%，而使用市內電話和手機各佔50%的匯流民調結果卻只有27.3%，造成如此大的差異原因尚不明確。
小笠原欣幸提到，據聯合報調查，總統大選中賴清德（28%）領先第二名的柯文哲（21%）和侯友宜（18%），但在立委政黨票的支持率調查中，國民黨（30%）領先民進黨（25%），這兩者間出現了矛盾，如果這是真實的情況，那麼這次選舉可能會出現前所未有的大規模「分裂投票」，果真如此，傳統的認知可能將不再適用。
小笠原欣幸說，有鑑於數據眾多，他僅摘錄了9月中下旬四名主要參選人的民調結果作概述，整體趨勢是，第一、所有調查中賴清德均位居第一，但領先的幅度有很大的差異；第二、柯文哲和侯友宜互爭誰是第二名；第三、包含手機樣本的民調中，柯文哲對於侯友宜較具優勢；第四、郭台銘在所有調查中均位於第四名，且與前三名有一定差距。
小笠原欣幸說，郭台銘宣布參選後，一般認為這對賴清德相對有利，因此，台灣現在正熱烈討論藍白合的可能性，與此同時，也有民調詢問，是否期待在野陣營整合，以及針對侯柯配或是柯侯配的支持率如何。
小笠原欣幸提到，目前趨勢顯示，若在野黨聯合或整合出一組人選，將享有高支持率，而且很有機會超越賴清德，目前，不少在野黨的支持者呼籲當事者推動藍白合，這可能成為10月的焦點。