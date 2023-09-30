周渝民「分飾兩角」情纏林依晨又變阿公 張孝全加盟《玄天上帝》
金馬影展開幕片《車頂上的玄天上帝》，集結林依晨、周渝民、阮經天、方宥心、管罄、林鉅等重磅卡司，昨（29）日揭曉第二波卡司名單，包含張孝全、莊凱勛、段鈞豪、李千娜、陳家逵、《范保德》導演蕭雅全、歌仔戲藝術家唐美雲等硬底子演員加盟。周渝民在片中「一人分飾兩角」，與林依晨戀愛卻又演出他的阿公，展現實力派演技。
記者黃雅琪／綜合報導
片中林依晨貫串全場，述說家族橫跨三代的信仰傳承故事，周渝民則一人分飾兩角，擔綱林依晨生命中最重要的「兩個男人」，是戀人也是影響她觀念至深的阿公，兩人在片中互飆演技，突破性的演出充滿戲劇張力，
周渝民透露，兩個角色都有原型人物在，聽導演敘述角色在她心中是怎樣的存在：「我們把畫面呈現給導演，她看到的不只是一部電影的畫面，而是她對阿公的思念，以及拼湊阿公真實人格的一個過程，常常看到她投入在鏡頭裡面，身為這個角色的表演者，我是很驕傲的。」
前導預告中，林依晨虔誠向玄天上帝拜拜祈福，將香爐上的裊裊香煙以手往身上攬，畫面十分療癒，林依晨笑說：「很多朋友說覺得被那個香療癒了，手勢看起來一副會作法，可以帶走人的憂愁，煙霧繚繞彷彿可以把我們平凡人的祈禱想望，真的透過它傳給最至高無上的神。」
《車頂上的玄天上帝》還未上映就打入國際，日前強勢入選第43屆夏威夷國際影展「台灣電影焦點」（Spotlight on Taiwan）單元，將於10月20日在夏威夷國際影展舉行世界首映；近日再傳捷報，獲選為第20屆香港亞洲電影節「影迷別注」（Cineaste Delights）單元，被視為「不容錯過的矚目新作」，將於11月10、11日在電影節放映。