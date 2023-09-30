亞運電競／《絕地求生M》中華隊殺進4強！明晚決賽力拼獎牌
杭州亞運電競中，中華隊唯一尚未完賽的《絕地求生M》在今（30）日上午進行8強戰，中華隊賽前被分在A組，與韓國、日本、尼泊爾角逐四強資格，最後中華隊在4場比賽中，總完成時間壓過日本和尼泊爾，成功搶下四強門票，將在明（1）日晚間7點，與韓國以及今日下午2點晉級的另外2支隊伍爭奪獎牌。
記者張志浩/綜合報導
有別於一般玩家對絕地求生的印象，杭州亞運《絕地求生M》將以經典的玩法融合「鐵人三項」等現代體育賽事，衍生出「越野射擊大賽」，每場比賽共16名選手，4名選手組成一隊。比賽每階段，選手皆有目標射擊任務需完成，結束射擊任務後，團隊還需要駕車完成指定賽道，排名將根據參賽隊伍到達終點的先後決定。
中華隊本場在四回合比賽，分別花費13分04秒692、12分22秒081、14分13秒235及、12分39秒385，總時間52分19秒393的成績，力壓尼泊爾以及日本隊晉級，不過總成績仍落後韓國近2分鐘，明日決賽還需要再調整狀態。杭州亞運《絕地求生M》，中華隊派出由隊伍ONE Team的教練及選手組成，5位選手分別是王金弘（Hong）、蔣健廷（HuoXuan）、王柏智（SharKK）、蔡宬鍑（ChengFu）、陳鴻明（JaeCarry）。
截至目前為止，杭州亞運電競項目，中華隊已經進帳2銀1銅，包括《快打旋風5》銀牌得主向玉麟、銅牌林立偉，以及《英雄聯盟》戰隊的銀牌，《絕地求生M》有望再替亞運中華隊爭取佳績，持續為中華健兒加油。